مؤتمر ألونسو: مبابي وفينيسيوس ورودريجو يمكنهم اللعب معا.. والدربي ليس اختبارا

شدد تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد أن الثلاثي كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ورودريجو يمكنه اللعب معا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "أريد أن أكون متفائلا بعض الشيء بشأن حالة جود بيلينجهام، آمل أن يكون جاهزا قبل أكتوبر، يتدرب بشكل جزئي، لكنه يبذل جهدا كبيرا في تعافيه".

وأضاف "التوقف الدولي إيجابي؟ الأهم هو وصول اللاعبين في الوقت المحدد وبحالة جيدة".

وتابع "إمكانية لعب فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ورودريجو معا؟ بإمكانهم ذلك وفعلوا ذلك من قبل وهذا ليس مستبعدا، عدم الدفع بهم معا حتى الآن لا يعني أي شيء، لا يمكن استخلاص استنتاجات من 3 مباريات فقط".

وأكمل "شرح لجنة الحكام لقرارات الحكام أمر جيد، توضيح القرارات قد يساعد في الحد من الأخطاء".

وعن حالة إدواردو كامافينحا وفيرلاند ميندي قال: "كامافينجا حالته تشبه بيلينجهام وسينضم عندما نتلقى الضوء الأخضر، بينما ميندي يحتاج لبضعة أسابيع".

وأنهى حديثه قائلا: "الدربي ليس الاختبار الحقيقي، لكن نقاط المباراة من الممكن أن تكون حاسمة على المدى الطويل".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالتساوي مع أتلتيك بلباو.

بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز الـ 16 برصيد نقطتين.