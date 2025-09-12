كرة سلة – منتخب مصر للناشئين إلى نصف نهائي إفريقيا

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 17:44

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 16 كرة سلة

تأهل منتخب مصر للناشئين إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة السلة 2025 بالفوز على أنجولا في ربع النهائي.

وتقام البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 2 لـ 14 سبتمبر الجاري.

ووصل منتخب مصر لنصف النهائي بعد الفوز على أنجولا في ربع النهائي بنتيجة 69/51.

وبذلك يتأهل منتخب مصر للدور نصف النهائي، وينتظر الفائز من مواجهة كوت ديفوار ورواندا.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالفوز على منتخب المغرب بنتيجة 77/67 في دور المجموعات، ثم حقق الفوز على منتخب ليبيريا، بنتيجة 74/61، في المباراة الثانية، قبل الخسارة من مالي 67/62، وتأهل منتخب الفراعنة الصغار كوصيف للمجموعة الثالثة.

وتضم قائمة اللاعبين في البطولة 12 لاعبًا وهم، محمد حسن، أدهم يسري، عمر حاتم، يحيى ممدوح، يحيى سهيل، سيف الله أحمد، كريم هندي، حمزة جابر، حسين يوسف، آدم تامر، مالك طه، أحمد حسن عرابي.

أما الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا ناشئين فيتكون من كل من، هيثم كامل مديرًا فنيًا، محمد أشرف توفيق مدربًا عامًا، أحمد هشام مدربًا، زياد والي مديرًا إداريًا، علاء لطفي محلل أداء، إسلام جمعة طبيب الفريق.

وفي 8 نسخ سابقة من البطولة وصل منتخب مصر للمباراة النهائية في جميعها.

فاز باللقب في 5 نسخ في 209 و2011 و2015 و2019 و2021.

وخسر اللقب 3 مرات في 2013 و2017 و2023.

كرة سلة بطولة إفريقيا لكرة السلة منتخب مصر لكرة السلة ناشئين
