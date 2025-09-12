انتهت الدوري المصري - بتروجت (0)-(3) البنك.. فوز بثلاثية

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

ب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في افتتاح الجولة السادسة في الخامسة عصرا.

انتهت

ق 84: جووول الثااالث.. محمود عماد يسجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج الـ 18

ق 80: جووول أحمد أمين قفة يسجل الهدف الثاني من عرضية مصطفى شلبي

ق 56: جووول الزناري يرتقي برأسية ويسجل الأول بعد عرضية ياو أنور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة من ركلة حرة لمصطفى شلبي تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 9: تسديدة لبتروجت تصطدم بعمرو الجزار وتمر بجوار القائم الأيسر للبلعوطي.

ق 1: فرصة مبكرة للبنك الأهلي لكن الدفاع يتدخل أمام النادري في الوقت المناسب.

بداية اللقاء

بتروجت البنك الأهلي الدوري المصري
