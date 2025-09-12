مباشر الدوري المصري - بتروجت (0)-(0) البنك.. بداية الشوط الثاني
الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في افتتاح الجولة السادسة في الخامسة عصرا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تسديدة من ركلة حرة لمصطفى شلبي تمر بجوار القائم الأيمن.
ق 9: تسديدة لبتروجت تصطدم بعمرو الجزار وتمر بجوار القائم الأيسر للبلعوطي.
ق 1: فرصة مبكرة للبنك الأهلي لكن الدفاع يتدخل أمام النادري في الوقت المناسب.
بداية اللقاء
