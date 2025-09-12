انتهت الدوري المصري - بتروجت (0)-(3) البنك.. فوز بثلاثية

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 16:50

كتب : FilGoal

ب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في افتتاح الجولة السادسة في الخامسة عصرا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي الخطيب يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي المقبلة "لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة

--

انتهت

ق 84: جووول الثااالث.. محمود عماد يسجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج الـ 18

ق 80: جووول أحمد أمين قفة يسجل الهدف الثاني من عرضية مصطفى شلبي

ق 56: جووول الزناري يرتقي برأسية ويسجل الأول بعد عرضية ياو أنور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة من ركلة حرة لمصطفى شلبي تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 9: تسديدة لبتروجت تصطدم بعمرو الجزار وتمر بجوار القائم الأيسر للبلعوطي.

ق 1: فرصة مبكرة للبنك الأهلي لكن الدفاع يتدخل أمام النادري في الوقت المناسب.

بداية اللقاء

بتروجت البنك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. تريزيجيه يهدر الأول تشكيل إنبي - خماسي في الوسط ضد الأهلي.. وزياد كمال على مقاعد البدلاء تشكيل الأهلي - مروان عطية أساسي لأول مرة.. وثلاثي هجومي في مواجهة إنبي خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري انتهت الدوري المصري - الجيش (1)-(0) مودرن.. فوز أصحاب الأرض الأهلي يعلن تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي خبر في الجول - الإمارات تستضيف السوبر المصري بمشاركة 4 فرق مواعيد مباريات الأحد 14 سبتمبر 2025.. الأهلي وبيراميدز وليفربول ودربي مانشستر
أخر الأخبار
فان دايك: صلاح يعرف كيف يتعامل مع تلك اللحظات 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز - ماييلي وقطة يقودان الهجوم ضد أوكلاند سيتي 4 دقيقة | كأس العالم للأندية
مباشر الدوري المصري - إنبي (0)-(0) الأهلي.. تريزيجيه يهدر الأول 27 دقيقة | الدوري المصري
صلاح: لم نستسلم ضد بيرنلي.. واللاعبون الجدد يحتاجون للوقت 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلوت: لحظة تسجيل صلاح رائعة لنا.. وكنا محظوظين ضد بيرنلي 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل إنبي - خماسي في الوسط ضد الأهلي.. وزياد كمال على مقاعد البدلاء 56 دقيقة | الدوري المصري
ركلة أجورو تنهي سلسلة التعادلات وتنصر طلائع الجيش على مودرن سبورت ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - مروان عطية أساسي لأول مرة.. وثلاثي هجومي في مواجهة إنبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 قائمة الأهلي - عودة إمام ومروان وياسين أمام إنبي.. وغياب رباعي الدفاع 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513248/انتهت-الدوري-المصري-بتروجت-0-3-البنك-فوز-بثلاثية