انتهت الدوري المصري - بتروجت (0)-(3) البنك.. فوز بثلاثية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بتروجت ضد البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد بتروسبورت في افتتاح الجولة السادسة في الخامسة عصرا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة

انتهت

ق 84: جووول الثااالث.. محمود عماد يسجل هدفا رائعا بتسديدة من خارج الـ 18

ق 80: جووول أحمد أمين قفة يسجل الهدف الثاني من عرضية مصطفى شلبي

ق 56: جووول الزناري يرتقي برأسية ويسجل الأول بعد عرضية ياو أنور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة من ركلة حرة لمصطفى شلبي تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 9: تسديدة لبتروجت تصطدم بعمرو الجزار وتمر بجوار القائم الأيسر للبلعوطي.

ق 1: فرصة مبكرة للبنك الأهلي لكن الدفاع يتدخل أمام النادري في الوقت المناسب.

بداية اللقاء