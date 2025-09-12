"لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 15:41

كتب : FilGoal

كهربا - القادسية الكويتي

حصل محمود عبد المنعم "كهربا" على القميص رقم 74 مع نادي القادسية الكويتي.

محمود كهربا

النادي : الاتحاد

القادسية

وانضم كهربا لصفوف القادسية في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد الليبي

وقال كهربا في فيديو نشره النادي عبر حسابه على "إنستجرام": "اليوم أبدأ مشوار جديد مع القادسية زعيم الكرة الكويتية ونادي الوطن".

أخبار متعلقة:
معلول ولاعبو القادسية يستقبلون كهربا كهربا يوجه رسالة مؤثرة للاتحاد الليبي وجماهيره بعد الرحيل موعد مواجهتي كهربا ضد ربيعة في دوري أبطال الخليج كما كشف في الجول - القادسية الكويتي يعلن التعاقد مع كهربا

وأكمل "اخترت القميص رقم 74 لأنه عزيز على قلبي ولتخليد ذكرى شهداء النادي الأهلي العظيم".

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الكويتي اليوم الجمعة، ويستهل القادسية مشواره غدا السبت بلقاء النصر.

ويأتي انتقال كهربا للقادسية رغم دخوله دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.

كهربا القادسية الكويتى
نرشح لكم
جوارديولا يكشف الموعد المحتمل لتعافي مرموش من الإصابة جناح منتخب مصر للشباب يشارك في تدريبات الفريق الأول لـ ليفربول بعد 7 أشهر من الغياب.. الاتفاق يستعيد ديمبيلي Gaming - بالتساوي مع مبابي.. صلاح الأعلى تقييما في FC 26 بارالمينيا القبرصي يضم لاعب منتخب الناشئين بعد تألقه مع المقاولون إبراهيم حسن: منتخب مصر يطلب ضم هيثم حسن.. واللاعب يرحب طارق علاء يعلن عبر في الجول انتقاله إلى الاتحاد الإماراتي هل تُحل أزمة حمزة علاء قبل نهاية التوقف الدولي؟ مدافع بورتيمونينسي يتحول لحارس مرمى
أخر الأخبار
مؤتمر ألونسو: مبابي وفينيسيوس ورودريجو يمكنهم اللعب معا.. والدربي ليس اختبارا 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة – منتخب مصر للناشئين إلى نصف نهائي إفريقيا 34 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر جوارديولا: لن أطلب من دوناروما تكرار ما فعله إيدرسون.. وسأفضل هالاند دائما على أي لاعب ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: عودة ساليبا وبن وايت.. واستمرار غياب ساكا وهافيرتز أمام نوتينجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بتروجت (0)-(0) البنك.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مؤتمر أموريم: أونانا؟ أعتقد أنه في بعض الأحيان تحتاج للتغيير.. وثلاثي يغيب أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
الخطيب يعلن عدم ترشحه في انتخابات الأهلي المقبلة 2 ساعة | الدوري المصري
"لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513245/لتخليد-ذكرى-شهداء-الأهلي-كهربا-يرتدي-القميص-رقم-74-مع-القادسية-الكويتي