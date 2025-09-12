"لتخليد ذكرى شهداء الأهلي".. كهربا يرتدي القميص رقم 74 مع القادسية الكويتي

حصل محمود عبد المنعم "كهربا" على القميص رقم 74 مع نادي القادسية الكويتي.

محمود كهربا النادي : الاتحاد القادسية

وانضم كهربا لصفوف القادسية في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد الليبي

وقال كهربا في فيديو نشره النادي عبر حسابه على "إنستجرام": "اليوم أبدأ مشوار جديد مع القادسية زعيم الكرة الكويتية ونادي الوطن".

وأكمل "اخترت القميص رقم 74 لأنه عزيز على قلبي ولتخليد ذكرى شهداء النادي الأهلي العظيم".

ويبدأ الموسم الجديد من الدوري الكويتي اليوم الجمعة، ويستهل القادسية مشواره غدا السبت بلقاء النصر.

ويأتي انتقال كهربا للقادسية رغم دخوله دائرة اهتمامات الدوري العراقي من جديد بعد نهاية الموسم في ليبيا.

وستكون تلك التجربة الاحترافية السادسة لكهرباء بعد لوزيرن السويسري واتحاد جدة السعودي وأفيش البرتغالي وهاتاي سبور التركي والاتحاد الليبي.