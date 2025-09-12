تشيلسي يعلن ضم مهاجم ستراسبورج بدءا من 2026

أعلن نادي تشيلسي ضم الهولندي ايمانويل اميجا مهاجم ستراسبورج الفرنسي.

وكشف تشيلسي عن ضم اللاعب رسميا في عام 2026.

وكان مقررًا أن يمتد تعاقد اللاعب مع ستراسبورج حتى يونيو 2028.

وسجل إيمجا البالغ من العمر 22 عاما، 14 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 27 مباراة بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.

ويعد مهاجم هولندا أحد أكثر المهاجمين الشباب البارزين في أوروبا.

ويبلغ طول المهاجم الشاب 1.96 سم.

ولعب لمنتخب هولندا 9 مباريات دولية سجل خلالهم 3 أهداف.

كما لعب لكافة الأعمار السنية لفريق الناشئين والشباب في منتخب هولندا.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي سكاي سبورتس والمتخصص في الانتقالات، أن انتقال إيمجا إلى تشيلسي سيمتد لـ7 سنوات.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 3 جولات حقق خلالهم 7 نقاط.

ويواجه تشيلسي منافسه برينتفورد العاشرة مساء السبت في الجولة الرابعة من بريميرليج.

وفي وسط الأسبوع، يخرج البلوز لمواجهة بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا العاشرة مساء يوم الأربعاء في الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.