مواعيد مباريات اليوم 12 سبتمبر.. عودة الدوري المصري و3 مواجهات سعودية

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 11:25

كتب : FilGoal

محمد عمار - الإسماعيلي

تستأنف اليوم مباريات الدوري المصري بانطلاق الجولة السادسة عقب فترة التوقف الدولي.

كما تعود كافة الدوريات الأوروبية الأخرى، حيث يواجه باير ليفركوزن منافسه آينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه إشبيلية منافسه إلتشي في الدوري الإسباني.

وتقام 3 مباريات في الدوري السعودي أبرزهم الاتحاد أمام الاتحاد.

أخبار متعلقة:
كوبي: هدية إلى رافينيا.. خطة البرازيل لتعويض خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية بعد الإصابة والجراحة.. الكشف عن موعد عودة لويس إنريكي الكشف عن ملعب كأس السوبر الأوروبي 2026

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم إضغط هنا

الدوري المصري

زد × الإسماعيلي الساعة 8 مساءً عبر قناة On Sport 1

فاركو × الاتحاد السكندري الساعة 8 مساءً عبر قناة On Sport 2

بتروجت × البنك الأهلي الساعة 5 مساءً عبر قناة On Sport 1

الدوري الإسباني

إشبيلية × إلتشي الساعة 10 مساءً beIN SPORTS 3 HD

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × آينتراخت فرانكفورت 9:30 مساءً عبر قناة MBC ACTION

الدوري السعودي

الاتحاد × الفتح الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية

الشباب × الحزم الساعة 6:35 عبر قناة ثمانية

الاتفاق × الأهلي الساعة 6:25 عبر قناة ثمانية

مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
لتطوير موارده.. صبحي يجتمع مع مجلس إدارة استاد القاهرة نادٍ جديد.. الإعلان عن تأسيس مودرن سبورت دبي تفوق 8 مليار جنيه.. الأهلي يعتمد ميزانية العام المالي ناجي حكما لمواجهة الزمالك والمصري.. والغندور للفيديو كلمة ومطالبة.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي أحمد محسن لاعب الإسماعيلي وسيراميكا السابق يعلن اعتزاله الخطيب للاعبين: الأهلي يصنع أسماء كل يوم.. وهذا هو المطلوب منكم "من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج
أخر الأخبار
يامال: أحلم بالفوز بالعديد من الكرات الذهبية 35 دقيقة | الدوري الإسباني
صحيفة المنتخب: داري والشيبي مرشحان لقائمة المغرب في كأس العرب 52 دقيقة | الوطن العربي
لتطوير موارده.. صبحي يجتمع مع مجلس إدارة استاد القاهرة ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم 12 سبتمبر.. عودة الدوري المصري و3 مواجهات سعودية ساعة | الدوري المصري
تقرير: الكشف عن قيمة انتقال لابورت إلى بلباو 12 ساعة | الكرة الأوروبية
كوبي: هدية إلى رافينيا.. خطة البرازيل لتعويض خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية 12 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد الإصابة والجراحة.. الكشف عن موعد عودة لويس إنريكي 12 ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن ملعب كأس السوبر الأوروبي 2026 12 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 3 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر 4 تشكيل مصر - هاني ضمن ثلاثي دفاعي أمام بوركينا فاسو.. وعطية وكوكا أساسيان
/articles/513235/مواعيد-مباريات-اليوم-12-سبتمبر-عودة-الدوري-المصري-و3-مواجهات-سعودية