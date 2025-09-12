مواعيد مباريات اليوم 12 سبتمبر.. عودة الدوري المصري و3 مواجهات سعودية

تستأنف اليوم مباريات الدوري المصري بانطلاق الجولة السادسة عقب فترة التوقف الدولي.

كما تعود كافة الدوريات الأوروبية الأخرى، حيث يواجه باير ليفركوزن منافسه آينتراخت فرانكفورت، فيما يواجه إشبيلية منافسه إلتشي في الدوري الإسباني.

وتقام 3 مباريات في الدوري السعودي أبرزهم الاتحاد أمام الاتحاد.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم إضغط هنا

الدوري المصري

زد × الإسماعيلي الساعة 8 مساءً عبر قناة On Sport 1

فاركو × الاتحاد السكندري الساعة 8 مساءً عبر قناة On Sport 2

بتروجت × البنك الأهلي الساعة 5 مساءً عبر قناة On Sport 1

الدوري الإسباني

إشبيلية × إلتشي الساعة 10 مساءً beIN SPORTS 3 HD

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × آينتراخت فرانكفورت 9:30 مساءً عبر قناة MBC ACTION

الدوري السعودي

الاتحاد × الفتح الساعة 9 مساءً عبر قناة ثمانية

الشباب × الحزم الساعة 6:35 عبر قناة ثمانية

الاتفاق × الأهلي الساعة 6:25 عبر قناة ثمانية