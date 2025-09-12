كوبي: هدية إلى رافينيا.. خطة البرازيل لتعويض خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 01:02

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - رافينيا

لا تنوي البرازيل ترك ذكرى ضياع الكرة الذهبية على فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد دون تعويض.

وبحسب إذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن الإعلام البرازيلي يستعد لأكبر حملة لدعم رافينيا قبل حفل الكرة الذهبية تعويضا لخسارة فينيسيوس.

وخسر فيني جائزة العام الماضي لصالح رودري نجم مانشستر سيتي.

بينما يتنافس العام الحالي العديد من اللاعبين، أبرزهم عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي ولامين يامال ومحمد صلاح ورافينيا وغيرهم.

وفي تصريحات سابقة في مايو الماضي، رشح رافينيا نجم برشلونة زميله لامين يامال ومحمد صلاح هداف ليفربول وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد للفوز بالكرة الذهبية هذا الموسم.

وقال رافينيا في حوار مع إيزابيلا باجليري عبر يوتيوب: "المرشحون للفوز بالكرة الذهبية؟ محمد صلاح ولامين يامال وكيليان مبابي".

ويتألق الثلاثي في ملاعب أوروبا هذا الموسم ومن المتوقع أن تنصب معظم الترشيحات نحوه.

وأضاف البرازيلي "قد تكون أرقام فينيسيوس جونيور أقل من الموسم الماضي، لكنه مرشح دائم بالنسبة لي".

وتابع "هناك لاعبان لا يحظيان بالتقدير الكافي وأعتقد أنهما يستحقان الترشح للجائزة على الأقل وهما بيدري ورودريجو".

وواصل رافينيا "الفوز بالكرة الذهبية؟ لا أضعه هدفًا شخصيًا. لكن إذا تم ترشيحي للفوز بها سأكون سعيدا بكل تأكيد لأنني أعرف ما مررتُ به في حياتي للوصول إلى هنا".

