الكشف عن ملعب كأس السوبر الأوروبي 2026

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موقع إقامة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026، بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

ويقام كأس السوبر على ملعب ريد بول أرينا، في مدينة سالزبورج في النمسا.

وتوج باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا بآخر نسخة من كأس السوبر على حساب توتنام بطل الدوري الأوروبي بركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست نهائي الموسم الحالي لدوري الأبطال 2025 - 2026.

كذلك كشف يويفا عبر موقعه الرسمي عن اختيار اللجنة التنفيذية بالاتحاد، "طيران الرياض متروبوليتانو" ملعب نادي أتليتكو مدريد لنهائي الموسم المقبل 2026-2027.

وتعد تلك المرة الثانية التي يستضيف فيها ملعب أتليتكو مدريد "متروبوليتانو" المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وسبق أن استضاف الملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019.

وجمع ذلك النهائي فريقي ليفربول وتوتنام الإنجليزيين، والذي شهد تتويج الريدز باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول من ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.

ويقام دوري الأبطال للموسم الثاني بنظامه الجديد بمشاركة 36 فريقا.

يخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، ليتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، وتخوض الفرق من المركز التاسع حتى 24 مواجهة إقصائية ذهابا وإيابا ليكتمل دور الـ16.

وتنطلق مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.