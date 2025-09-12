نادٍ جديد.. الإعلان عن تأسيس مودرن سبورت دبي

أعلن وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، عن تأسيس نادٍ رياضي جديد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم تأسيس النادي الجديد تحت اسم "مودرن سبورت دبي".

وبحسب ما أعلنه النادي، فإن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع الدولي في مجال الاستثمار الرياضي وكرة القدم.

وأكد دعبس أن الفريق الجديد سيبدأ مشواره في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي.

على أن يخوض الفريق الجديد مباراته الرسمية الأولى يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل بداية لخطة توسع طموحة تشمل عدة دول.

وتابع دعبس قائلا: "نادي مودرن سبورت يسعى إلى التواجد في مختلف أنحاء العالم، ونبدأ هذه المرحلة من الإمارات، ثم ننتقل إلى نيجيريا، على أن تشمل المرحلة المقبلة التوسع في قارة أوروبا، وتحديدًا في جمهورية إيرلندا".

واختتم "يأتي هذا التوجه في إطار رؤية نادي مودرن سبورت لتأسيس بنية رياضية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، والمساهمة في تطوير المواهب الكروية والاستثمار في البنية التحتية الرياضية".

وفي مصر واصل مودرن سبورت نتائجه الإيجابية قبل التوقف الدولي، وفاز على حرس الحدود بهدف دون رد في مباراة أقيت على استاد هيئة قناة السويس بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

الفوز هو الثاني لمودرن سبورت على التوالي في الدوري بعد الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وارتفع رصيد مودرن سبورت للنقطة العاشرة من 5 مباريات في المركز الثالث بفارق نقطة عن المصري صاحب الصدارة، بينما توقف حرس الحدود عند 5 نقاط في المركز الـ 13.

