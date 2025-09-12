ناجي حكما لمواجهة الزمالك والمصري.. والغندور للفيديو

الجمعة، 12 سبتمبر 2025 - 00:07

كتب : FilGoal

أحمد الغندور – محمود أبو الرجال – سمير جمال – محمود ناجي

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام المصري.

ويلتقي الزمالك والمصري الثامنة مساء السبت على استاد برج العرب في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام المباراة للحكم محمود ناجي، ويعاونه سامي هلهل، ومحمد مجدي سليمان، وأحمد عبد الله حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد الحكم أحمد الغندور، ويعاونه أحمد جمال.

وسبق أن أدار ناجي مباراة الزمالك والمصري قبل موسمين في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري موسم 2022 - 2023 وانتهت بفوز المصري 3-2.

ويحتل المصري صدارة الدوري برصيد 11 نقطة ويلاحقه الزمالك في المركز الثاني بـ10 نقاط.

وفي المباريات الأخرى المقررة يوم السبت في إطار الجولة ذاتها، جاء طاقم الحكام كالتالي:

حرس الحدود × الجونة

حكم ساحة: جلال أحمد

حكم مساعد أول: أسامة عبد اللطيف

حكم مساعد ثاني: محمد عزازي

حكم رابع: أحمد عبد السميع

حكم فيديو: وليد ناجي

حكم فيديو مساعد: شريف عبد الله

غزل المحلة × المقاولون

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثاني: سيد أبو خاطر

حكم رابع: محمود منصور

حكم فيديو: محمد علي الشناوي

حكم فيديو مساعد: أحمد عادل عبد الفتاح

سيراميكا كليوباترا × سموحة

حكم ساحة: أمين عمر

حكم مساعد أول: سمير جمال

حكم مساعد ثاني: أحمد زيدان

حكم رابع: عمرو عابدين

حكم فيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: إسلام أبو العطا

