كلمة ومطالبة.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني ولاعبي الأهلي

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كلمة إلى لاعبي فريق الكرة داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران اليوم.

وقال الخطيب: "الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس أشقاء لكم ومسؤولون عن الفريق. وليد صلاح الدين مدير الكرة أصبح مسؤولًا مسؤولية كاملة عن كل ما يخص الفريق الأول".

وأضاف "كرة القدم ليست أسماء، لكن رجولة وأداء. نحن الآن داخل ملعب مختار التتش أحد أساطير الأهلي. على مدار تاريخ النادي ومر عليه أساطير أفضل منا، وأنتم الآن وجهة النادي، وأقول هذا الكلام لأن الكل يزول وسيبقى الأهلي".

وواصل "الأهلي من يصنع الأسماء وما زال يصنع كل يوم أسماء جديدة، وليس من المقبول أن يلعب شخص باسمه، لكن بمجهوده وبذل أقصى جهد داخل الملعب. الفترة الماضية يجب أن تُمحى من الذاكرة".

وأكمل "الأهلي كيان وتاريخ ومبادئ وقيم وسيبقى كذلك، وسيذكر من يسير وفقًا لقيمه ومبادئه. الأهلي يصبر، لكن لا يقبل أي شيء سوى من يساهم في رفعة اسمه".

وأوضح "أطالبكم بالتفكير في المستقبل وما ستقدمونه للنادي، وكيف ستحافظون على كيانه وتحترمون جماهيره. هذا هو المطلوب منكم في الفترة المقبلة".

وتابع "ثقتنا بكم كبيرة جدًّا، وفي حال التركيز سوف تحققون ما تتمنونه أنتم وجماهير النادي. انظروا للمستقبل. الفترة الماضية لا يجب أن تكون متواجدة في تاريخكم، حافظوا على أنفسكم وتاريخكم وقدروا الجماهير".