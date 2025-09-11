طرابزون سبور التركي يعلن ضم أونانا على سبيل الإعارة

أندري أونانا - طرابزون سبور

أعلن نادي طرابزون سبور التركي ضم الكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد.

أندري أونانا

النادي : مانشستر يونايتد

طرابزون سبور

وكشف النادي التركي عن ضم أونانا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع الحارس البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2023 مقابل 50 مليون يورو قادما من إنتر.

وينتهي تعاقد أونانا ع مانشستر يونايتد في 2028 مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي.

ولعب أونانا مع مانشستر يونايتد 102 مباراة.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سيني لامينس حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي.

ولعب الحارس 64 مباراة مع رويال أنتويرب.

واستمر الحارس في صفوف أنتويرب لعامين، حيث انتقل إليه في 2023 من كلوب بروج في صفقة انتقال حر.

الحارس البالغ 23 عاما يبلغ طوله 193 سم وخاض 52 مباراة في الدوري البلجيكي.

وبدأ ألتاي باندير في حراسة مرمى الشياطين الحمر وجلس توم هيتون على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى.

وتأخر انطلاق الموسم للحارس الكاميروني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، وأصبح الآن جاهزا لخوض المباريات.

أندري أونانا مانشستر يونايتد طرابزون سبور
