أحمد محسن لاعب الإسماعيلي وسيراميكا السابق يعلن اعتزاله

أعلن أحمد محسن لاعب الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا السابق، اعتزاله كرة القدم نهائيا.

أحمد محسن النادي : معتزل

وكتب محسن عبر صفحته على فيسبوك: "أعتقد أن هذا الوقت المناسب لاعتزال كرة القدم نهائيا".

وأضاف "أنا في عمر الـ37، والكثيرون يعتقدون أنني مازلت صغيرًا".

وأكمل "لأكثر من 25 عاما احترفت الكرة بداية من خيطان الكويتي، مرورا بفاركو، والاتحاد، والمقاصة، وسيراميكا كليوباترا، وأخيرًا الإسماعيلي".

وعن مستقبله، أوضح "قررت العمل في مجال الإعلام، بعد حصولي على الدورات التدريبية اللازمة".

وأتم "أسأل الله أن يوفقني فيما هو قادم، شكرًا لكل من ساعدني في مشواري مع كرة القدم، دعواتكم لما هو قادم".

محسن الذي لعب في مركز الظهير الأيسر بقى دون ناد طوال الموسم الماضي بعد رحيله عن النادي الإسماعيلي.

وبدأ محسن مسيرته مع نادي الخيطان الكويتي، قبل العودة لمصر من بوابة نادي المنصورة عام 2008، ومنه إلى غزل دمياط عام 2012.

ولعب لصفوف فاركو موسم 2015 - 2016 قبل الانتقال للمقاصة من 2016 حتى 2020 الذي شهد انتقاله لنادي سيراميكا كليوباترا.

وانضم لصفوف الإسماعيلي في صيف 2022، قبل رحيله مع نهاية موسم 2023 - 2024 ليظل دون ناد.

وطوال مسيرته لعب أحمد محسن 136 مباراة في الدوري الممتاز مسجلا 5 أهداف، فيما صنع 8 أهداف.

كما لعب 9 مباريات في كأس مصر، ساهم في هدف وحيد، ومباراتين في كأس الرابطة.