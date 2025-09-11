مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول يكشف سبب استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 21:31

كشف مصدر من منتخب الشباب عن أسباب استبعاد كامرون إسماعيل لاعب أرسنال، وكريم أحمد لاعب ليفربول من قائمة منتخب الشباب المشارك في كأس العالم.

وأعلن أسامة نبيه قائمة منتخب الشباب والتي شهدت تواجد 19 لاعبا.. للاطلاع على القائمة إضغط هنا

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "استبعاد كامرون إسماعيل، وكريم أحمد لاعب ليفربول من قائمة منتخب الشباب في كأس العالم لأسباب فنية بقرار من أسامة نبيه المدير الفني".

وأشار المصدر: "اللاعبون المختارون في القائمة النهائية جاء لتواجدهم في المعسكرات الماضية ودرايتهم بطريقة اللعب".

وتأهل المنتخب المصري للشباب لكأس العالم بعد احتلاله المركز الرابع في بطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر إبريل الماضي.

وتعد مشاركة منتخب الشباب في كأس العالم هي الأولى بعد غياب 12 عاما.

ويعود آخر ظهور لمنتخب شباب مصر في كأس العالم إلى بطولة عام 2013 في تركيا، تحت قيادى ربيع ياسين.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي أصحاب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

