استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 21:13

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للشباب.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة 19 لاعباً بينهم 4 لاعبين محترفين في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا.

ولم تشهد القائمة تواجد الثنائي كريم أحمد لاعب ليفربول، وكامرون إسماعيل لاعب أرسنال.. تعرف على سبب استبعادهما بالضغط هنا

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري).

الدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي).

الوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني).

الهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو بيبو (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي).

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي أصحاب الأرض، ونيوزيلندا، واليابان.

كأس العالم للشباب أسامة نبيه كريم أحمد كامرون إسماعيل
