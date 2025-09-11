"مشاورات مع الجماهير".. يويفا يؤجل حسم قرار إقامة مباريات الدوري خارج البلاد

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل البت في طلبات الاتحادين الإسباني والإيطالي للموافقة على إقامة مباراة من الدوري المحلي خارج البلاد.

وناقشت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوربية الطلبات المقدمة لإقامة مباريات الدوري المحلي خارج البلاد، وخاصة خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.

وكشف الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي "أقرت اللجنة بأهمية هذه القضية وتناميها، لكنها أعربت عن رغبتها في ضمان أخذ آراء جميع الجهات المعنية بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار نهائي."

وأضاف يويفا "هناك العديد من القضايا التي يتعين حلها، وبصفته الهيئة الحاكمة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يتحمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسؤولية مراعاة جميع هذه العوامل."

وأتم "نتيجة لذلك، لم يُتخذ أي قرار اليوم، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيجري جولة مشاورات مع جميع الجهات المعنية بكرة القدم الأوروبية، بما في ذلك الجماهير."

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق موافقته على إقامة مباراة برشلونة وفياريال في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني في ميامي، فيما رفضت رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا AFR إقامة أي مباراة في الدوري الإسباني خارج إسبانيا.

وتحاول رابطة الدوري الإسباني إقامة مباريات من الدوري خارج إسبانيا كخطوة ترويجية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 20 ديسمبر المقبل على ملعب لا سيراميكا.

وفي حالة حصول الرابطة على الموافقات اللازمة قد تكون المباراة هي الأولى من الدوري التي تقام خارج إسبانيا في التاريخ.

وكان برشلونة قد توج بالدوري الإسباني خلال الموسم الماضي بعد أن حسمه قبل جولتين على النهاية.

