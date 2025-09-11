"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج

أعلن نادي الزمالك عن ضم الكيني بارون أوشينج لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر.

ووقع بارون أوشينج على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب، وفقا للمركز الإعلامي للنادي.

وقدم الزمالك لاعبه الجديد عبر صفحاته الرسمية: "من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".

وتأخرت الصفقة بسبب الاستعلام عن موقف اللاعب قبل قيده.

وعلم FilGoal.com إن الاتحاد المصري أجرى اتصالاته مع نظيره الكيني وفيفا للتأكد من أن اللاعب حر ويصح قيده ليصبح لاعبا رسميا للزمالك.

وحاول الزمالك قيد اللاعب قبل غلق باب القيد يوم 7 أغسطس الماضي.