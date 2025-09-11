"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

بارون أوشينج - لاعب منتخب كينيا للشباب

أعلن نادي الزمالك عن ضم الكيني بارون أوشينج لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر.

ووقع بارون أوشينج على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب، وفقا للمركز الإعلامي للنادي.

وقدم الزمالك لاعبه الجديد عبر صفحاته الرسمية: "من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".

وتأخرت الصفقة بسبب الاستعلام عن موقف اللاعب قبل قيده.

وعلم FilGoal.com إن الاتحاد المصري أجرى اتصالاته مع نظيره الكيني وفيفا للتأكد من أن اللاعب حر ويصح قيده ليصبح لاعبا رسميا للزمالك.

وحاول الزمالك قيد اللاعب قبل غلق باب القيد يوم 7 أغسطس الماضي.

كذلك علم FilGoal.com أن الزمالك حاول قيد الكيني بعد غلق باب القيد نظرا لأن قيد اللاعبين مواليد 2005 و2006 ممتد حتى الثلاثاء 12 أغسطس.

وتواجد اللاعب بالفعل في تدريبات الزمالك طوال هذه الفترة.

صاحب الـ19 عاما كان قريبا من الانتقال لـ بيراميدز في وقت سابق لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

ويملك الزمالك المغربي عبد الحميد معالي في قائمة اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن.

أوشينج لعب مباراتين مع منتخب كينيا تحت 20 عاما في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويرغب الزمالك في تعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تواجد عمر جابر فقط في هذا المركز.

بارون أوشينج كينيا الزمالك الدوري المصري
