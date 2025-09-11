أبولا البرتغالية: ريناتو بايفا يرفض عرضا لتدريب الأهلي

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن تلقى المدرب البرتغالي ريناتو بايفا عرضا لتدريب النادي الأهلي.

وأشارت أبولا إلى أن ريناتو بايفا رفض عرض الأهلي.

ووضحت الصحيفة البرتغالية أن سبب رفض المدرب لعرض الأهلي يرجع لرؤية المدرب أن الوقت غير مناسب لبدء مشروع جديد.

وأقيل ريناتو بافيا من تدريب فريق فورتاليزا البرازيلي بعد شهرين فقط من تدريبه بسبب سوء النتائج.

وتلقى الفريق تحت قيادته 6 هزائم وتعادل في 3 مباريات فيما فاز مباراة وحيدة.

وودع الفريق البرازيلي بطولة كوبا ليبرتادوريس من دور الـ16 أمام فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

المدرب صاحب الـ55 عاما قاد فريق بوتافوجو البرازيلي خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2025.

وأقيل بايفا من تدريب بوتافوجو بعد الخروج أمام بالميراس البرازيلي بهدف نظيف في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

ويقود عماد النحاس مسؤولية الإدارة الفنية للأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأقيل الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي بسبب سوء النتائج.