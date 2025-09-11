أبولا البرتغالية: ريناتو بايفا يرفض عرضا لتدريب الأهلي

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 20:35

كتب : FilGoal

البرتغالي ريناتو بايفا

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن تلقى المدرب البرتغالي ريناتو بايفا عرضا لتدريب النادي الأهلي.

وأشارت أبولا إلى أن ريناتو بايفا رفض عرض الأهلي.

ووضحت الصحيفة البرتغالية أن سبب رفض المدرب لعرض الأهلي يرجع لرؤية المدرب أن الوقت غير مناسب لبدء مشروع جديد.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأكبر من نوعه.. تفاصيل عقد الأهلي الجديد مع أديداس مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية الأهلي يعلن انضمام يوسف ووليد صلاح للجنة التخطيط.. وأسامة هلال مديرا للتعاقدات

وأقيل ريناتو بافيا من تدريب فريق فورتاليزا البرازيلي بعد شهرين فقط من تدريبه بسبب سوء النتائج.

وتلقى الفريق تحت قيادته 6 هزائم وتعادل في 3 مباريات فيما فاز مباراة وحيدة.

وودع الفريق البرازيلي بطولة كوبا ليبرتادوريس من دور الـ16 أمام فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

المدرب صاحب الـ55 عاما قاد فريق بوتافوجو البرازيلي خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2025.

وأقيل بايفا من تدريب بوتافوجو بعد الخروج أمام بالميراس البرازيلي بهدف نظيف في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

ويقود عماد النحاس مسؤولية الإدارة الفنية للأهلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأقيل الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي بسبب سوء النتائج.

الأهلي الدوري ريناتو بايفا
نرشح لكم
"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج خبر في الجول - الأكبر من نوعه.. تفاصيل عقد الأهلي الجديد مع أديداس "وفقا لاتفاقات مالية جديدة".. الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع أديداس حتى 2030 "مناقشة أبرز الحالات".. أوسكار رويز يجتمع مع الحكام قبل انطلاق الجولة السادسة مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وتأهيل داري وشكري وكريم فؤاد استعدادا لإنبي مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية حسام غالي: هناك من يحاول تشويه صورتي.. وسأكون أقرب لـ صالح سليم يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد
أخر الأخبار
مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول يكشف سبب استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول 16 دقيقة | منتخب مصر
استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي 34 دقيقة | منتخب مصر
الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر.. كلوج الروماني يعلن ضم سليماني 35 دقيقة | ميركاتو
"مشاورات مع الجماهير".. يويفا يؤجل حسم قرار إقامة مباريات الدوري خارج البلاد 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: بايرن ميونيخ كان على وشك ضم لامين يامال.. ولكن 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج ساعة | ميركاتو
أبولا البرتغالية: ريناتو بايفا يرفض عرضا لتدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
لابورت إلى أتليتك بلباو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513217/أبولا-البرتغالية-ريناتو-بايفا-يرفض-عرضا-لتدريب-الأهلي