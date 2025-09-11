لابورت إلى أتليتك بلباو

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 20:04

كتب : FilGoal

إيمريك لابورت - النصر

أعلن نادي النصر السعودي انتقال لاعبه إيمريك لابورت إلى أتليتك بلباو الإسباني.

إيميرك لابورت

النادي : أتليتك بلباو

أتليتك بلباو

وتعثرت صفقة انتقال لابورت من النصر إلى بلباو في اليوم الأخير من الانتقالات، فيما حاول النادي الإسباني إنقاذها.

وذكر النصر عبر حسابه الرسمي "وافقت شركة نادي النصر على انتقال اللاعب إيميرك لابورت لنادي أتلتيك بلباو الإسباني، مقدمين له الشكر الجزيل على الفترة التي قضاها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض انتقال لابورت إلى بلباو بسبب تأخر ونقص الوثائق المقدمة من النصر إلى نظام التسجيل TMS.

فيما أكد بلباو أن الطلب لم يُستكمل بشكل كامل في ذلك التاريخ بسبب ظروف وعوامل خارج سيطرة النادي، وأثبت اللاعب وجود عقد موقع بالفعل بين الناديين قبل إغلاق سوق الانتقالات.

وأصدر بلباو بيانا رسميا اليوم الخميس جاء فيه: "فيفا يمنح الاتحاد الإسباني تصريحا للحصول على شهادة انتقال دولية من الاتحاد السعودي، وبمجرد إصدارها سيتمكن لابورت من المشاركة مع بلباو

صاحب الـ 31 عاما سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات برفقة بلباو.

وسبق للابورت اللعب بقميص بلباو لمدة 6 مواسم منذ 2012 وحتى 2018.

وانضم لابورت للنصر في 2023 قادما من مانشستر سيتي.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.

وفتح تعاقد النصر مع مواطنه إنييجو مارتينيز الباب لرحيل لابورت إلى فريقه القديم من جديد.

ويشارك بلباو خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح لابورت ثالث صفقات بلباو خلال فترة الانتقالات بعد التعاقد مع روبيرت نافارو في صفقة انتقال حر والتعاقد مع خيسوس أريسو من أوساسونا.

ويستعد بلباو لمواجهة ألافيس يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل بلباو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ9 نقاط بعد الفوز في أول 3 جولات، ليلاحق ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف.

أتليتك بلباو إيمريك لابورت
التعليقات
