"مناقشة أبرز الحالات".. أوسكار رويز يجتمع مع الحكام قبل انطلاق الجولة السادسة

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

أوسكار رويز - لجنة الحكام

اجتمع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مع الحكام قبل انطلاق الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن تقام الجولة السادسة للدوري أيام الجمعة والسبت والأحد.

وكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل اجتماع أوسكار مع الحكام، الذي شهد مناقشة أبرز الحالات التحكيمية في الجولات الماضية.

كما طلب أوسكار من الحكام تفادي الأخطاء في المباريات المقبلة بعد العودة من فترة التوقف الدولي.

ووجه رويز الشكر خلال الاجتماع لعدد من الحكام بعد الإشادة بمستواتهم خلال إدارتهم للمباريات الماضية.

ويترأس الكولومبي أوسكار رويز رئاسة لجنة الحكام منذ فبراير الماضي.

وجاء اختيار أوسكار رويز بناء على توصية من بوساكا لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري.

ويتواجد وجيه أحمد الحكم السابق، نائبا لرئيس اللجنة، وجهاد جريشة، وسيد مراد، وهيام بركات كثلاثة أعضاء للجنة الحكام.

فيما جدد مجلس الإدارة تكليف عزب حجاج بدور المدير الإداري لإدارة الحكام.

وانطلق الدوري المصري الموسم الجديد في بداية أغسطس الجاري.

اتحاد الكرة الحكام أوسكار رويز
