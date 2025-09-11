ذكرى سعيدة لـ صلاح.. يويفا يعلن ملعب نهائي أبطال أوروبا 2027

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 19:21

FilGoal

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الملعب المستضيف لنهائي دوري أبطال أوروبا 2027.

وكشف يويفا عبر موقعه الرسمي عن اختيار اللجنة التنفيذية بالاتحاد، "طيران الرياض متروبوليتانو" ملعب نادي أتليتكو مدريد لنهائي الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست نهائي الموسم الحالي 2025 - 2026.

وتعد تلك المرة الثانية التي يستضيف فيها ملعب أتليتكو مدريد "متروبوليتانو" المباراة النهائية لدوري الأبطال.

وسبق أن استضاف الملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019.

وجمع ذلك النهائي فريقي ليفربول وتوتنام الإنجليزيين، والذي شهد تتويج الريدز باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وسجل محمد صلاح الهدف الأول من ضربة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.

ما زلت نادماً.. محمد صلاح يتحدث عن ضربة جزاء نهائي أبطال أوروبا | إرم نيوز

ويقام دوري الأبطال للموسم الثاني بنظامه الجديد بمشاركة 36 فريقا.

يخوض كل فريق 8 مباريات في مرحلة الدوري، ليتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، وتخوض الفرق من المركز التاسع حتى 24 مواجهة إقصائية ذهابا وإيابا ليكتمل دور الـ16.

وتنطلق مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

