مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وتأهيل داري وشكري وكريم فؤاد استعدادا لإنبي

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 19:13

كتب : FilGoal

تدريب الأهلي

انتظم اللاعبون الدوليين في مران الأهلي اليوم الخميس، بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

وأوضح وليد صلاح الدين مدير الكرة في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي، أن اللاعبين الدوليون انتظموا في المران عقب فترة التوقف الدولي وخضعوا لتدريبات استشفائية، على هامش المران.

أخبار متعلقة:
مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد الأهلي يعلن انضمام يوسف ووليد صلاح للجنة التخطيط.. وأسامة هلال مديرا للتعاقدات

وأدى اللاعبون مجموعة من الفقرات البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني لخوض المباريات القادمة.‏

وعقد عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة، ‏ومباراة إنبي على وجه الخصوص.‏

كما واصل الثنائي كريم فؤاد ومحمد شكري أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي.

وأدى أشرف داري مدافع الفريق تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في الجيم.

ويحتل الأهلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.

وتواجد في قائمة المنتخب الأول 7 لاعبين وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه".

فيما تواجد 4 لاعبين في قائمة المنتخب الثاني الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم، وهم، مصطفى العش - كريم فؤاد - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات (الأهلي)

وغاب كريم فؤاد عن المشاركة مع المنتخب الثاني في وديتي تونس بسبب الإصابة.

الأهلي إنبي عماد النحاس الدوري كريم فؤاد
نرشح لكم
"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج أبولا البرتغالية: ريناتو بايفا يرفض عرضا لتدريب الأهلي خبر في الجول - الأكبر من نوعه.. تفاصيل عقد الأهلي الجديد مع أديداس "وفقا لاتفاقات مالية جديدة".. الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع أديداس حتى 2030 "مناقشة أبرز الحالات".. أوسكار رويز يجتمع مع الحكام قبل انطلاق الجولة السادسة مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية حسام غالي: هناك من يحاول تشويه صورتي.. وسأكون أقرب لـ صالح سليم يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد
أخر الأخبار
مصدر من منتخب الشباب لـ في الجول يكشف سبب استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول 15 دقيقة | منتخب مصر
استبعاد لاعبي أرسنال وليفربول.. نبيه يعلن قائمة منتخب الشباب لكأس العالم في تشيلي 33 دقيقة | منتخب مصر
الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر.. كلوج الروماني يعلن ضم سليماني 34 دقيقة | ميركاتو
"مشاورات مع الجماهير".. يويفا يؤجل حسم قرار إقامة مباريات الدوري خارج البلاد 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
بيلد: بايرن ميونيخ كان على وشك ضم لامين يامال.. ولكن 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من أدغال نيروبي إلى ميت عقبة".. الزمالك يعلن ضم بارون أوشينج ساعة | ميركاتو
أبولا البرتغالية: ريناتو بايفا يرفض عرضا لتدريب الأهلي ساعة | الدوري المصري
لابورت إلى أتليتك بلباو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513211/مران-الأهلي-انتظام-الدوليين-وتأهيل-داري-وشكري-وكريم-فؤاد-استعدادا-لإنبي