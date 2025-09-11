مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وتأهيل داري وشكري وكريم فؤاد استعدادا لإنبي

انتظم اللاعبون الدوليين في مران الأهلي اليوم الخميس، بعد فترة التوقف الدولي في سبتمبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري يوم الأحد المقبل.

وأوضح وليد صلاح الدين مدير الكرة في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي، أن اللاعبين الدوليون انتظموا في المران عقب فترة التوقف الدولي وخضعوا لتدريبات استشفائية، على هامش المران.

وأدى اللاعبون مجموعة من الفقرات البدنية، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني لخوض المباريات القادمة.‏

وعقد عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة، ‏ومباراة إنبي على وجه الخصوص.‏

كما واصل الثنائي كريم فؤاد ومحمد شكري أداء تدريبات تأهيلية في ضوء البرنامج العلاجي.

وأدى أشرف داري مدافع الفريق تدريبات بدنية في الملعب، قبل أن يستكمل ‏برنامجه العلاجي في الجيم.

ويحتل الأهلي المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين وخسارة.

وتواجد في قائمة المنتخب الأول 7 لاعبين وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه".

فيما تواجد 4 لاعبين في قائمة المنتخب الثاني الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم، وهم، مصطفى العش - كريم فؤاد - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات (الأهلي)

وغاب كريم فؤاد عن المشاركة مع المنتخب الثاني في وديتي تونس بسبب الإصابة.