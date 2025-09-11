كادينا سير: فيفا يحل أزمة لابورت مع أتليتك بلباو

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكما لصالح إيمريك لابورت مدافع النصر.

إيميرك لابورت النادي : أتليتك بلباو أتليتك بلباو

وتعثرت صفقة انتقال لابورت من النصر إلى بلباو ويحاول النادي الإسباني إنقاذها.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية: "بعد 8 أيام من رفض فيفا تسجيل لابورت بسبب تأخر ونقص الوثائق المقدمة من النصر إلى نظام التسجيل TMS، طرأ تغيير جذري، بعد إصدار حكم لصالح لابورت، ومن المنتظر أن يتلقى بلباو ردا رسميا اليوم أو غدا على الاستئناف المقدم ضد تسجيل المدافع مع نادي أتليتك بلباو".

وكان بلباو أصدر بيانا أعلن فيه رفع طلب الانتقال على منصة الـ TMS التابعة لـ فيفا يوم 1 سبتمبر، إلا أن الطلب لم يُستكمل بشكل كامل في ذلك التاريخ بسبب ظروف وعوامل خارج سيطرة النادي.

وأشارت كادينا سير، إلى أن اللاعب أثبت وجود عقد موقع مع نادي أتليتك بلباو، واتفاق الناديين قبل إغلاق سوق الانتقالات، وبالتالي تركه دون تسجيل بسبب تأخر النصر في تقديم الوثائق سيعرض اللاعب للخطر.

صاحب الـ 31 عاما سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات برفقة بلباو.

وسبق للابورت اللعب بقميص بلباو لمدة 6 مواسم منذ 2012 وحتى 2018.

وانضم لابورت للنصر في 2023 قادما من مانشستر سيتي.

وشارك المدافع الإسباني في 69 مباراة بقميص النصر وسجل 9 أهداف وصنع آخر.

وفتح تعاقد النصر مع مواطنه إنييجو مارتينيز الباب لرحيل لابورت إلى فريقه القديم من جديد.

ويشارك بلباو خلال الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح لابورت ثالث صفقات بلباو خلال فترة الانتقالات بعد التعاقد مع روبيرت نافارو في صفقة انتقال حر والتعاقد مع خيسوس أريسو من أوساسونا.

ويستعد بلباو لمواجهة ألافيس يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل بلباو المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ9 نقاط بعد الفوز في أول 3 جولات، ليلاحق ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف.