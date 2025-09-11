مبابي: لن أفوز بالكرة الذهبية.. ولا أستطيع الاختيار بين هذا الثنائي

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 18:32

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

يعتبر كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، أنه غير مرشح للتتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وتم الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة البالون دور والتي ضمت 30 لاعبا ومن بينهم مبابي، إلى جانب زميليه في ريال مدريد فينيسيوس جونيور، وجود بيلنجهام.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأفضل على مسرح دو شاتليه في باريس 22 سبتمبر الجاري.

وأوضح مبابي في تصريحات لصحيفة ليكيب: "لن أفوز بالكرة الذهبية هذا العام".

ورغم تسجيل كيليان مبابي 44 هدفا في موسم 2024 - 2025 إلا أنه اعتبر نفسه خارج المنافسة.

وعن إمكانية فوز أحد زملائه القدامى في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، أو عثمان ديمبلي، رد مبابي معلقا: "لا أستطيع الاختيار بين صديقيّ، المهم أن يُقدّر أداؤهما، وفي كل الأحوال سأكون سعيدا بهما".

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي لن يحضر الحفل، ومن المتوقع أن يقاطع ريال مدريد الحفل للعام الثاني على التوالي.

وكان ريال مدريد قاطع حفل بالون دور العام الماضي، بعد تتويج الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي بالجائزة، وعد فوز فينيسيوس جونيور.

وجاءت قائمة المرشحين للجائزة على النحو التالي:

محمد صلاح - جود بيلينجهام - عثمان ديمبيلي - جيانلويجي دوناروما - ديزيري دوي - دينزل دومفريز - سيرهو جيراسي - فيكتور جوكيريس - إرلينج هالاند - أشرف حكيمي - هاري كين - خفيتشا كفاراتسخيليا - روبرت ليفاندوفسكي - الكسيس ماك أليستر - لاوتارو مارتينيز - كيليان مبابي - سكوت مكتوميناي - نونو مينديز - جواو نيفيز - مايكل أوليسيه - كول بالمر - بيدري - رافينيا - ديكلان رايس - فابيان رويز - فيرجيل فان دايك - فينيسيوس جونيور - فيتينيا - فلوريان فيرتز - لامين يامال

وغاب عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي عن القائمة رغم تألقه على مدار الموسم مع آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي، رغم تسجيله 28 هدفًا وصناعة 17 في الموسم الماضي.

Image

كيليان مبابي الكرة الذهبية بالون دور
