مساعد أورس فيشر عن ارتباطه بـ الأهلي: نرى مستقبلنا في أوروبا.. ورفضنا عروضا سعودية

تحدث النمساوي ماركوس هوفمان مساعد المدرب السويسري أورس فيشر، عن مفاوضات الأهلي لتدريبه خلال الفترة الجارية.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد خلفا لخوسيه ريبيو الذي رحل عن تدريب الفريق عقب الهزيمة من بيراميدز.

ويتولى حاليا عماد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وقال هوفمان في تصريحات لصحيفة كرونه النمساوية: "نرى مستقلنا في أوروبا، ورفضنا عدة عروض من السعودية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشائعات تلاحق أورس فيشر في مصر، لتولي تدريب بطل الدوري المصري التاريخي النادي الأهلي.

ولم يتول فيشر صاحب الـ59 عاما، تدريب أي فريق منذ رحيله عن يونيون برلين في نوفمبر 2023.

الصحيفة أوضحت أنه رغم رغبة فيشر ومساعده هوفمان في خوض تحد جديد، إلا أن الدوريات الأوروبية مثيرة للاهتمام لهما، خاصة أن أورس يتحدث الإيطالية والفرنسية، بالإضافة إلى إمكانية التدريب في ألمانيا وسويسرا والنمسا.

كما ألمحت الصحيفة إلى الدور الذي قد يلعبه دينو لامبيرتي مستشار أورس فيشر، ومارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي.

وتولى كولر تدريب الأهلي ونجح في التتويج بلقب الدوري، والكأس مرتين، ودوري أبطال إفريقيا مرتين، قبل الرحيل في إبريل 2025.

وكان كولر ثاني مدرب سويسري يقود الأهلي بعد رينيه فايلر الذي تولى تدريب الفريق 2019 - 2020.

وكان فيشر صرح سابقا لصحيفة بيلد الألمانية في يوليو الماضي: "عليّ أن أشعر بانجذاب تجاه فريقي المقبل، لا يعتمد الأمر على الموقع، كل شيء ممكن".

وكان الأهلي قد وضع قائمة خلال الفترة الماضية للمدربين الأقرب لتولي تدريبه ومن ضمنهم أبيل فيريرا وسيرجيو كونسيساو وباولو بينتو.

وبدأ فيشر مسيرته التدريبية مع زيوريخ السويسري عام 2010 ومنه انتقل إلى ثون في 2013 قبل تولي تدريب بازل السويسري في 2015.

وكانت المحطة التدريبية الأخيرة لفيشر مع يونيون برلين الألماني خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2023.

صاحب الـ 59 عاما كان له الفضل في صعود يونيون برلين من الدرجة الثانية بألمانيا وقادهم للعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وخلال مسيرته مع يونيون برلين لعب فيشر 224 مباراة، حقق الفريق خلالهم الفوز في 95 وتعادل في 58 وخسر 71 مباراة.

وخلال مسيرته توج فيشر بثلاثة ألقاب، وهم الدوري السويسري مرتين وكأس سويسرا مرة برفقة بازل.