تياجو ألكانتارا يبدأ عمله الرسمي مع برشلونة

انضم تياجو ألكانتارا إلى الجهاز الفني لبرشلونة كمساعد لهانز فليك المدير الفني بشكل رسمي.

وأعلن النادي تعيين لاعب برشلونة السابق كمدرب للفريق، وسيشمل دوره المساعدة في الجوانب التكتيكية والتحضير للتدريبات، من بين أمور أخرى.

وسبق وأن عمل تياجو ألكانتارا مع الجهاز الفني للمدرب الألماني نفسه لفترة محددة ووجيزة قبل انطلاق الموسم الماضي 2024-2025.

وكانت هذه الفترة لإكساب تياجو الخبرة بعد قراره باعتزال كرة القدم في العام الماضي.

قبل أيام، ذكرت صحيفة سبورت أن تياجو ألكانتارا أعطى موافقته على الانضمام لجهاز المدير الفني الألماني للمرة الثالثة.

وكان لاعب خط وسط ليفربول السابق قد التقى مع فليك خلال فترة وجودهما في بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020.

وقضى اللاعب الإسباني البرازيلي معظم طفولته في لا ماسيا. من المؤكد أنه لديه معرفة بأسلوب تدريب الألمان لتعامله السابق مع فليك ويورجن كلوب، وأسلوب برشلونة المثالي، بعدما نشأ تحت قيادة بيب جوارديولا وتيتو فيلانوفا، قبل الانضمام إلى جوارديولا في بايرن.

ولعب تياجو في صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول في مسيرته الاحترافية.

بينما مثل المنتخب الإسباني في 46 مباراة دولية.

في أواخر الموسم الماضي، أعلن نادي ليفربول رحيل لاعبه تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وانتهى عقد تياجو بنهاية الموسم ولم يجدد عقده وبالتالي كان يمكنه الانتقال لفريق جديد في صفقة انتقال حر.

ولعب ألكانتارا مع ليفربول لمدة 4 أعوام إذ انضم من بايرن ميونيخ في صيف 2020.