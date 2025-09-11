تياجو ألكانتارا يبدأ عمله الرسمي مع برشلونة

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 17:23

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا - هانز فليك

انضم تياجو ألكانتارا إلى الجهاز الفني لبرشلونة كمساعد لهانز فليك المدير الفني بشكل رسمي.

وأعلن النادي تعيين لاعب برشلونة السابق كمدرب للفريق، وسيشمل دوره المساعدة في الجوانب التكتيكية والتحضير للتدريبات، من بين أمور أخرى.

وسبق وأن عمل تياجو ألكانتارا مع الجهاز الفني للمدرب الألماني نفسه لفترة محددة ووجيزة قبل انطلاق الموسم الماضي 2024-2025.

أخبار متعلقة:
مدرب موناكو: هذا موعد عودة بوجبا فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية لابورتا: كامب نو شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات سكاي: أونانا يطير إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون

وكانت هذه الفترة لإكساب تياجو الخبرة بعد قراره باعتزال كرة القدم في العام الماضي.

قبل أيام، ذكرت صحيفة سبورت أن تياجو ألكانتارا أعطى موافقته على الانضمام لجهاز المدير الفني الألماني للمرة الثالثة.

وكان لاعب خط وسط ليفربول السابق قد التقى مع فليك خلال فترة وجودهما في بايرن ميونيخ في موسم 2019-2020.

وقضى اللاعب الإسباني البرازيلي معظم طفولته في لا ماسيا. من المؤكد أنه لديه معرفة بأسلوب تدريب الألمان لتعامله السابق مع فليك ويورجن كلوب، وأسلوب برشلونة المثالي، بعدما نشأ تحت قيادة بيب جوارديولا وتيتو فيلانوفا، قبل الانضمام إلى جوارديولا في بايرن.

ولعب تياجو في صفوف برشلونة وبايرن ميونيخ وليفربول في مسيرته الاحترافية.

بينما مثل المنتخب الإسباني في 46 مباراة دولية.

في أواخر الموسم الماضي، أعلن نادي ليفربول رحيل لاعبه تياجو ألكانتارا عن صفوف الفريق بنهاية الموسم المنصرم.

وانتهى عقد تياجو بنهاية الموسم ولم يجدد عقده وبالتالي كان يمكنه الانتقال لفريق جديد في صفقة انتقال حر.

ولعب ألكانتارا مع ليفربول لمدة 4 أعوام إذ انضم من بايرن ميونيخ في صيف 2020.

تياجو ألكانتارا برشلونة هانز فليك
نرشح لكم
لابورت إلى أتليتك بلباو كادينا سير: فيفا يحل أزمة لابورت مع أتليتك بلباو لابورتا: كامب نو شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات برشلونة يعلن مواجهة فالنسيا على ملعب يوهان كرويف ماركا: ريال مدريد يواصل رفض حضور ممثليه في حفل الكرة الذهبية سبورت: رفض نقل مباراة برشلونة وفالنسيا إلى سبوتيفاي كامب نو سبورت: كاسادو ينضم إلى وكالة جورجي مينديز تقرير: برشلونة يعجل العودة لـ كامب نو بسبب الغرامات المحتملة
أخر الأخبار
لابورت إلى أتليتك بلباو 27 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الأكبر من نوعه.. تفاصيل عقد الأهلي الجديد مع أديداس 27 دقيقة | الدوري المصري
"وفقا لاتفاقات مالية جديدة".. الأهلي يعلن تمديد تعاقده مع أديداس حتى 2030 41 دقيقة | الدوري المصري
"مناقشة أبرز الحالات".. أوسكار رويز يجتمع مع الحكام قبل انطلاق الجولة السادسة 54 دقيقة | الدوري المصري
ذكرى سعيدة لـ صلاح.. يويفا يعلن ملعب نهائي أبطال أوروبا 2027 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مران الأهلي - انتظام الدوليين.. وتأهيل داري وشكري وكريم فؤاد استعدادا لإنبي ساعة | الدوري المصري
كادينا سير: فيفا يحل أزمة لابورت مع أتليتك بلباو ساعة | ميركاتو
مبابي: لن أفوز بالكرة الذهبية.. ولا أستطيع الاختيار بين هذا الثنائي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا 4 انتهت تصفيات كأس العالم - بوركينا فاسو (0)-(0) مصر
/articles/513207/تياجو-ألكانتارا-يبدأ-عمله-الرسمي-مع-برشلونة