مدرب موناكو: هذا موعد عودة بوجبا

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 17:13

كتب : FilGoal

بول بوجبا - موناكو

كشف أدي هوتر مدرب موناكو موعد الظهور الأول للاعبه الجديد بول بوجبا.

ولم يشارك بوجبا حتى الآن مع فريقه الجديد، حيث يستمر العمل على استعادة لياقته البدنية.

وقال هوتر في تصريحات للصحفيين إنه يتوقع عودة بوجبا قريبا، إلا أن هذه العودة لن تأتي قبل فترة التوقف الدولي القادمة.

وستكون أول مباراة لنادي الإمارة بعد فترة التوقف الدولي ضد أنجيه في 18 أكتوبر المقبل.

وتم إدراج اسم بول بوجبا النجم العائد لكرة القدم عبر بوابة موناكو، في قائمة الفريق القارية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكشف تياجو سكورو المدير الرياضي لنادي موناكو، عن الفترة المتوقعة لعودة بول بوجبا لمستواه، وذلك في يوليو الماضي.

وأوضح سكورو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "نحن سعداء للغاية بقرار بول بالتواجد هنا معنا، بدأ كل شيء عندما أتيحت له فرصة اللعب مجددًا، كانت تلك نقطة انطلاقنا".

وأضاف "بوجبا يحتاج إلى 3 أشهر لمشاهدته في لياقة وحالة جيدة".

بذلك من المنتظر أن نشاهد بوجبا يعود إلى الملاعب في أكتوبر المقبل.

ووقع بوجبا عقدا مع موناكو لمدة موسمين.

ويشارك موناكو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري الفرنسي الموسم المنقضي.

وكانت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات قد قررت إيقاف بوجبا لمدة 4 أعوام بسبب إثبات تعاطيه للمنشطات قبل أن يتم تقليص العقوبة لـ 18 شهرا لثبوت عدم تعاطيها عمدا وانتهت في مارس الماضي.

ولم يلعب صاحب الـ 32 عاما في أي مباراة منذ شهر سبتمبر من عام 2023 عندما شارك مع يوفنتوس في مواجهة إمبولي.

وكان بوجبا أحد نجوم منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018 في روسيا بعد التغلب في النهائي على كرواتيا.

موناكو بول بوجبا
