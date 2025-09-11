فوت ميركاتو: أيك أثينا عرض مارسيال على 6 أندية مكسيكية

يحاول نادي أيك أثينا اليوناني عرض الفرنسي أنتوني مارسيال للبيع في ظل تذبذب مستواه.

وانضم الدولي الفرنسي للفريق اليوناني في سبتمبر الماضي قادما من مانشستر يونايتد.

ووفقا لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن النادي اليوناني عرض مهاجمه على 6 أندية مكسيكية.

وأشار التقرير إلى أن نادي بوماس المكسيكي دخل في مفاوضات مع اللاعب في الأيام الأخيرة.

ويبدو انتقال مارسيال للدوري المكسيكي معقدا في ظل راتبه المرتفع بـ 2.5 مليون يورو سنويا وعدم استعداد النادي المكسيكي على دفع هذا الرقم للاعب.

ولم يتواجد مارسيال في قائمة الفريق الأوروبية استعدادا للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم.

وخاض مارسيال 33 دقيقة في ظهوره الأخير مع الفريق في 24 يوليو الماضي بتمهيدي دوري المؤتمر.

وارتدى مارسيال قميص أيك في 24 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 2 في جميع المسابقات.

يذكر أن بوماس المكسيكي يضم في صفوفه كل من الويلزي آرون رامسي والكوستاريكي كيلور نافاس.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في الدوري المكسيكي يوم 13 سبتمبر الجاري.