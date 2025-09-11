لابورتا: كامب نو شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات

أكد خوان لابورتا رئيس برشلونة أن ملعب كامب نو معقل فريقه شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات قريبا.

وكان من المقرر أن يواجه برشلونة منافسه فالنسيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني على كامب نو، لكن الافتتاح تأجل مرة أخرى.

وقال لابورتا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "النادي يبذل قصارى جهده لضمان عودة ملعب كامب نو في أقرب وقت ممكن"

وأضاف "الملعب قد شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات، فقط نواصل الإجراءات الإدارية وإكمال الإجراءات الرسمية".

وتابع "المشروع هو الأهم في تاريخنا وسنعود إلى ملعبنا قريبا، وذلك يعتمد على التصاريح اللازمة من المؤسسات المعنية".

وأكمل "نعمل بجد من أجل عودة الملعب في أقرب وقت ممكن، ونثق في استمتاع جميع مشجعي نادي برشلونة به قريبا".

قبل أيام، رفضت بلدية برشلونة منح النادي التصريح الخاص بإمكانية استضافة ملعب سبويتفاي كامب نو لمباريات.

ويستضيف ملعب يوهان كرويف مباراة يوم 14 من الشهر الجاري عقب الانتهاء من فترة التوقف الدولي.

وكان برشلونة يسعى إلى اللعب في سبوتيفاي كامب نو حتى بدون السعة الكاملة.

وفاز برشلونة في أول مباراتين بالدوري الإسباني على ليفانتي وريال مايوركا، قبل أن يتعادل في المباراة الثالثة مع رايو فايكانو.