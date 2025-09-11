سكاي: أونانا يطير إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 13:59

كتب : FilGoal

أندري أونانا

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد في طريقه إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون سبور.

ومن المرجح أن يصل الحارس الكاميروني لتركيا خلال ساعات، قبل الخضوع للكشف الطبي.

في حالة اجتياز الكشف الطبي سيوقع أونانا على عقد يربطه بطرابزون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لـ تشيلسي.. ورد من النادي لاعب الشباب الجديد: لم انتقل إلى الدوري السعودي من أجل المال فقط وكيلة رابيو: ميلان كان الخيار الأول له ذا أثليتك: إصابة إيسوجو.. وتشيلسي يخشي من غيابه لنهاية العام

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع الحارس البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2023 مقابل 50 مليون يورو قادما من إنتر.

وينتهي تعاقد أونانا ع مانشستر يونايتد في 2028 مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سيني لامينس حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي.

ولعب الحارس 64 مباراة مع رويال أنتويرب.

واستمر الحارس في صفوف أنتويرب لعامين، حيث انتقل إليه في 2023 من كلوب بروج في صفقة انتقال حر.

الحارس البالغ 23 عاما يبلغ طوله 193 سم وخاض 52 مباراة في الدوري البلجيكي.

وبدأ ألتاي باندير في حراسة مرمى الشياطين الحمر وجلس توم هيتون على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى.

وتأخر انطلاق الموسم للحارس الكاميروني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، وأصبح الآن جاهزا لخوض المباريات.

أندري أونانا مانشستر يونايتد طرابزون سبور
نرشح لكم
تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس الفتح السعودي يضم مهاجم الكاميرون الشباب يضم لاعب بيرنلي ومدافع أهلي جدة ثنائي ألميريا ينتقل إلى الدوري السعودي المايسترو الجديد.. الشباب يضم ياسين عدلي من ميلان لتدعيم الدفاع.. اتحاد جدة يضم يان كارلو سيميتش لمدة عامين.. إريكسن ينضم إلى فولفسبورج ستيف مانداندا يعلن اعتزاله كرة القدم
أخر الأخبار
تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس 26 دقيقة | ميركاتو
لابورتا: كامب نو شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات 32 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلة - عمر يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب الاتحاد.. والمجلس يختار أبو الخير لخلافته مؤقتا ساعة | كرة سلة
تياجو سيلفا يفتح الباب للعودة لمنتخب البرازيل ساعة | أمريكا
بوستيكوجلو: أحب الفوز بالألقاب.. وهذا ما أريد تحقيقه مع نوتنجهام فورست 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: أونانا يطير إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون 2 ساعة | ميركاتو
الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لـ تشيلسي.. ورد من النادي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513198/سكاي-أونانا-يطير-إلى-تركيا-للخضوع-للكشف-الطبي-مع-طرابزون