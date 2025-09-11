سكاي: أونانا يطير إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن أندري أونانا حارس مانشستر يونايتد في طريقه إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون سبور.

ومن المرجح أن يصل الحارس الكاميروني لتركيا خلال ساعات، قبل الخضوع للكشف الطبي.

في حالة اجتياز الكشف الطبي سيوقع أونانا على عقد يربطه بطرابزون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع الحارس البالغ من العمر 29 عاما في صيف 2023 مقابل 50 مليون يورو قادما من إنتر.

وينتهي تعاقد أونانا ع مانشستر يونايتد في 2028 مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سيني لامينس حارس مرمى رويال أنتويرب البلجيكي.

ولعب الحارس 64 مباراة مع رويال أنتويرب.

واستمر الحارس في صفوف أنتويرب لعامين، حيث انتقل إليه في 2023 من كلوب بروج في صفقة انتقال حر.

الحارس البالغ 23 عاما يبلغ طوله 193 سم وخاض 52 مباراة في الدوري البلجيكي.

وبدأ ألتاي باندير في حراسة مرمى الشياطين الحمر وجلس توم هيتون على مقاعد البدلاء في الجولة الأولى.

وتأخر انطلاق الموسم للحارس الكاميروني بسبب تعرضه لإصابة عضلية، وأصبح الآن جاهزا لخوض المباريات.