بعد خسارة فرصة التأهل للملحق العالمي.. باتيتسا يرحل عن تدريب منتخب فنزويلا

أعلن الأرجنتيني فيرناندو باتيتسا المدير الفني لـ منتخب فنزويلا رحيله عن تدريب الفريق بعد خسارة فرصة التأهل للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وخسر منتخب فنزويلا فرصة التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 في الجولة الأخيرة بعدما تلقى خسارة ثقيلة بنتيجة 6-3 من كولومبيا.

ولم يتأهل منتخب فنزويلا من قبل لنهائيات كأس العالم وسينتظر لتصفيات 2030 للمحاولة مرة أخرى.

وكتب الأرجنتيني عبر حسابه على منصة "أكس":

"أود إبلاغكم بأنه اعتبارًا من اليوم، تنتهي علاقتي مع الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، حيث قررنا، بالتراضي، إنهاء هذه الفترة مع منتخب فنزويلا.

كان الهدف، الذي حُدد منذ البداية، هو تأهل فنزويلا إلى كأس العالم لأول مرة، وإخفاقنا في تحقيق ذلك أجبرنا على التنحي. أفعل ذلك بقناعة تامة بأن هذا القرار هو الخيار الأمثل للمنتخب الوطني لمواصلة مسيرته.

أود أن أشكر الاتحاد على دعمه المتواصل، وأخص بالذكر رئيسه، خورخي خيمينيز، الذي ساندنا دائمًا ووفر لنا جميع الأدوات اللازمة لتحقيق هدفنا.

أُقدّر بشكل خاص انضباط اللاعبين والتزامهم بالدفاع عن قميص العنابي في جميع الأوقات.

أُعرب عن امتناني للشعب الفنزويلي على تشجيعه ودعمه في كل مباراة. نشعر دائمًا بدعم وشغف جماهير تستحق الأفضل.

نغادر ونحن على يقين بأننا بذلنا قصارى جهدنا، ونأمل أن تواصل فنزويلا نموها، لما تتمتع به من مواهب واعدة ومستقبل باهر.

شكرًا لكم من أعماق قلوبنا".

Quiero comunicarles que a partir de hoy finaliza mi vínculo con la Federación Venezolana de Fútbol donde, de común acuerdo, hemos decidido cerrar esta etapa al frente de la Vinotinto. El objetivo trazado desde el inicio era llevar a Venezuela por primera vez a jugar un Mundial y… pic.twitter.com/WgX9NEBkGG — Fernando Batista (@bochabatista) September 11, 2025

واستمرت مسيرة باتيتسا مع فنزويلا منذ مارس 2023 خلفا لجوزيه بيسيرو.

وحقق المنتخب تحت قيادته 9 انتصارات و8 تعادلات و11 هزيمة في 28 مباراة.

ووصل المنتخب معه لربع نهائي كوبا أمريكا 2024 وودع بركلات الترجيح ضد كندا.

وخسر بطاقة الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 في الجولة الأخيرة لصالح بوليفيا.