وكيلة رابيو: ميلان كان الخيار الأول له

أوضحت فرونيك رابيو وكيلة ووالدة أدريان رابيو لاعب ميلان الجديد أن الروسونيري كان الخيار الأول للفرنسي.

وانضم رابيو لميلان قادما من مارسيليا في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية للموسم الحالي.

ويستعد رابيو للاجتماع مع مدربه السابق ماسيمليانو أليجري وتلك المرة في ميلان بعد تجربة يوفنتوس.

وقالت وكيلة أدريان رابيو لاعب ميلان للصحفيين عقب وصولها إيطاليا صباح اليوم الخميس: "بالطبع، ميلان كان الخيار الأول لرابيو دائما".

ولعب رابيو تحت قيادة أليجري 127 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 11 في جميع المسابقات.

ويستعد رابيو للمشاركة لأول مرة مع ميلان يوم الأحد المقبل ضد بولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وأوضح النادي أن التعاقد مع اللاعب الفرنسي يمتد حتى 2028.

يتواجد رابيو في قائمة منتخب فرنسا وشارك منافسات تصفيات كأس العالم 2026 بقميص الديوك في الفوز على أيسلندا وأوكرانيا.

وضم ميلان في الصيف كل من لوكا مودريتش وأردون ياشاري وصامويلي ريتشي في الصيف الحالي لتعويض رحيل تيجاني رينديرز لصفوف مانشستر سيتي.

وعرض نادي مارسيليا لاعبه للبيع بعد مشادة حدثت بينه وبين جوناثان رو والذي رحل بالفعل لبولونيا الإيطالي.