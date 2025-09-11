الفتح السعودي يضم مهاجم الكاميرون

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 11:50

كتب : FilGoal

كارل توكو إيكامبي

أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده مع الكاميروني كارل توكو إيكامبي.

وكشف النادي عن الصفقة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وأفاد النادي في بيان: "استكمل نادي الفتح إجراءات التعاقد مع إيكامبي لمدة موسم واحد".

وأضاف البيان "ذلك في إطار سعي إدارة الفتح لتعزيز الخيارات الهجومية وتوفير عناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق".

Karl Toko Ekambi wearing a blue soccer jersey with a map design, featuring logos and text including

وسبق للكاميروني - 32 عاما - اللعب في السعودية حيث سبق له تمثيل أبها والاتفاق، كما لعب في إسبانيا وفرنسا من قبل.

واستهل الفتح، الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي، الدوري السعودي لموسم 2025-2026 بالخسارة 2-1 أمام الفيحاء.

وسيخوض مباراة صعبة في الجولة الثانية ضد اتحاد جدة حامل اللقب يوم الجمعة.

