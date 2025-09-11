الفتح السعودي يضم مهاجم الكاميرون
الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 11:50
كتب : FilGoal
أعلن نادي الفتح السعودي تعاقده مع الكاميروني كارل توكو إيكامبي.
كارل توكو إكامبي
النادي : لاعب حر
وكشف النادي عن الصفقة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.
وأفاد النادي في بيان: "استكمل نادي الفتح إجراءات التعاقد مع إيكامبي لمدة موسم واحد".
وأضاف البيان "ذلك في إطار سعي إدارة الفتح لتعزيز الخيارات الهجومية وتوفير عناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق".
وسبق للكاميروني - 32 عاما - اللعب في السعودية حيث سبق له تمثيل أبها والاتفاق، كما لعب في إسبانيا وفرنسا من قبل.
واستهل الفتح، الذي نجا من الهبوط الموسم الماضي، الدوري السعودي لموسم 2025-2026 بالخسارة 2-1 أمام الفيحاء.
وسيخوض مباراة صعبة في الجولة الثانية ضد اتحاد جدة حامل اللقب يوم الجمعة.
