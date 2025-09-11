حسام غالي: هناك من يحاول تشويه صورتي.. وسأكون أقرب لـ صالح سليم

كشف حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي موقفه من أن منصب رئيس النادي الأهلي في المستقبل، وأوضح أول قرار سيتخذه حال توليه المنصب.

ويتولى غالي منصب عضو مجلس إدارة الأهلي في الوقت الحالي والذي يترأسه محمود الخطيب.

وقال حسام غالي عبر بودكاست Gtalks: "حسام غالي رئيس الأهلي المستقبلي؟ أسمع هذا الكلام كثيرا ويضع عليّ ضغطا كبيرا، وأتمنى خدمة الأهلي كما استفدت منه، يكفي أنه وضعني في مكانة كبيرة وسط الجماهير، الناس تضع آمالا كبيرة وتراني في ذلك المنصب".

وأضاف "من الممكن أن أرى نفسي رئيسا للأهلي، وأحقق طموح من يريدني أن أتولى المنصب لتحقيق اسم وشخصية النادي ومبادئه وكيانه لأنني أحفظها وتربيت عليها".

وشدد "عندما دخلت العمل الإداري ورأيت الأمور على حقيقتها بوضوح أكثر، أشعر الآن أنني لا أستطيع الإمساك بسيف ودرع لتولي تلك المهمة".

وأردف "حاربت خلال مسيرتي كلاعب ولم أحصل على استراحة بعد اعتزالي، لدي رغبة في تولي المهمة لكن حاليا لن أستطيع فعل ذلك بعدما رأيت سوء الأمور وضخامة الموقف وتكالب الأشخاص والصراعات الكبيرة على التواجد في ذلك المنصب".

وأوضح "هناك من يرغب في تشويه صورتي حتى لا أكون رئيسا للأهلي، وأن الانطباع السائد أنني لا أصلح. وأستطيع أن أحارب لكن أفضل أن تكون حربي شريفة ونزيهة ولا أفضل أن أطعن أحدا من ظهره".

وأكمل "لدي الرغبة والحلم وأريد تحقيق حلم الجمهور الذي يريدني في ذلك المنصب لكن حاليا لا أستطيع أن أفعل ذلك".

ورد على سؤال من سيكون أقرب رئيس في الأهلي طريقته أقرب له، أجاب قائلا: "صالح سليم بدون تفكير، شخصية الأهلي هي شخصية صالح سليم، الوضوح والصراحة والرجولة وفي ظهر من يعمل معك أي كان القرار".

وتابع "رحيل 5 نجوم، صالح سليم سيدعمك، رحيل التوأم صالح سليم سيدعمك، والقرارات ليست منفردة بل يدعمك".

وأتم "أول شيء سأفعله إذا أصبحت رئيسا للأهلي؟ سأختار من يعمل معي بشخصية الأهلي، وأن يكون لديه إنكار ذات وطموح وشخصيته قوية وليس شخص متسلق".