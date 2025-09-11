الشباب يضم لاعب بيرنلي ومدافع أهلي جدة

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 11:23

كتب : FilGoal

الشباب السعودي

أعلن نادي الشباب السعودي ضم سعد بالعبيد، ظهير أيسر أهلي جدة، والإنجليزي جوش براونهيل لاعب وسط بيرنلي.

وأعلن النادي الصفقتين في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وانضم بالعبيد إلى الشباب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
ثنائي ألميريا ينتقل إلى الدوري السعودي يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد يورتشيتش: مستاء مما حدث الموسم الماضي.. وكنت أرغب في التعاقد مع 5 لاعبين يورتشيتش: لم أكن لاعبا موهوبا وإنما مقاتلا وهو ما نقلته للاعبي بيراميدز

وينتهي عقد بالعبيد صاحب الـ25 عامًا مع الأهلي في صيف 2028.

كما تعاقد نادي الشباب مع الإنجليزي جوش براونهيل في صفقة انتقال حر.

بعدما انتهى عقده مع بيرنلي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وسجل براونهيل 18 هدفًا الموسم الماضي أسهمت في عودة بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الشباب للقاء الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعدما خسر في الجولة الأولى من الخليج بنتيجة 4-1.

أهلي جدة الشباب جوش براونهيل سعد بالعبيد
نرشح لكم
تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس سكاي: أونانا يطير إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون الفتح السعودي يضم مهاجم الكاميرون ثنائي ألميريا ينتقل إلى الدوري السعودي المايسترو الجديد.. الشباب يضم ياسين عدلي من ميلان لتدعيم الدفاع.. اتحاد جدة يضم يان كارلو سيميتش لمدة عامين.. إريكسن ينضم إلى فولفسبورج ستيف مانداندا يعلن اعتزاله كرة القدم
أخر الأخبار
تقارير برازيلية: الجزائري الثالث.. براهيمي يقترب من ارتداء قميص سانتوس 26 دقيقة | ميركاتو
لابورتا: كامب نو شارف على الانتهاء وجاهز لاستضافة المباريات 32 دقيقة | الدوري الإسباني
ذا أثليتك: دراسة لزيادة فرق الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي لـ 6 بدلا من 4 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سلة - عمر يعلن عبر في الجول رحيله عن تدريب الاتحاد.. والمجلس يختار أبو الخير لخلافته مؤقتا ساعة | كرة سلة
تياجو سيلفا يفتح الباب للعودة لمنتخب البرازيل ساعة | أمريكا
بوستيكوجلو: أحب الفوز بالألقاب.. وهذا ما أريد تحقيقه مع نوتنجهام فورست 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: أونانا يطير إلى تركيا للخضوع للكشف الطبي مع طرابزون 2 ساعة | ميركاتو
الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 تهمة لـ تشيلسي.. ورد من النادي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513188/الشباب-يضم-لاعب-بيرنلي-ومدافع-أهلي-جدة