الشباب يضم لاعب بيرنلي ومدافع أهلي جدة

أعلن نادي الشباب السعودي ضم سعد بالعبيد، ظهير أيسر أهلي جدة، والإنجليزي جوش براونهيل لاعب وسط بيرنلي.

وأعلن النادي الصفقتين في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وانضم بالعبيد إلى الشباب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وينتهي عقد بالعبيد صاحب الـ25 عامًا مع الأهلي في صيف 2028.

كما تعاقد نادي الشباب مع الإنجليزي جوش براونهيل في صفقة انتقال حر.

بعدما انتهى عقده مع بيرنلي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وسجل براونهيل 18 هدفًا الموسم الماضي أسهمت في عودة بيرنلي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الشباب للقاء الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعدما خسر في الجولة الأولى من الخليج بنتيجة 4-1.