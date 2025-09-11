لياو: على استعداد للعب كمهاجم أو جناح في ميلان
الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 10:59
كتب : FilGoal
شدد رافائيل لياو لاعب ميلان على استعداده للمشاركة مع ميلان في أي مركز.
رافائيل لياو
النادي : ميلان
وغاب البرتغالي عن انطلاق الموسم من الدوري الإيطالي بسبب تعرضه للدور الأول في كأس إيطاليا.
وقال لياو للصحفيين: "أعمل على العودة في أقرب وقت ممكن، لكنني لا أريد المخاطرة مع هذه الإصابة".
وأضاف "أعلم مركزي جيدا، والمدرب يمتلك الكثير من الخبرة، وأنا على استعداد للعب كمهاجم أو جناح".
واستهل لياو الموسم بتسجيل هدف ضد باري في كأس إيطاليا في 17 أغسطس الماضي والذي تعرض خلاله للإصابة.
ولم يخض لياو حتى الآن أي حصة تدريبية مع الفريق ومن المتوقع غيابه عن لقاء بولونيا في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.
وغاب لياو عن أي مباراتين في الدوري الإيطالي في الخسارة من كريمونيسي ثم الفوز على ليتشي وكذلك عن منتخب البرتغال في التوقف الدولي.
