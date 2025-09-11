ثنائي ألميريا ينتقل إلى الدوري السعودي

انتقل لويس ماكسيميانو حارس ألميريا وزميله لازارو فينيسيوس إلى الدوري السعودي، فقد انضم الأول إلى نيوم والثاني إلى النجمة.

وأعلن الناديان الصفقتين في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

نيوم تعاقد مع الحارس البرتغالي لويس ماكسيميانو قادمًا من ألميريا الإسباني.

ووقع ماكسيميانو على عقد يربطه بالفريق الصاعد حديثا للدوري السعودي لمدة 4 مواسم.

وانضم ماكسيميانو إلى نيوم من أجل تعويض غياب الحارس مارسين بولكا الذي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي.

الحارس البولندي انضم لنيوم مؤخرا قادما من نيس.

فيما انتقل لازارو فينيسيوس من ألميريا إلى نادي النجمة السعودي.

تم الاتفاق على انتقاله مقابل 5 ملايين يورو إلى النادي الصاعد حديثا للدوري السعودي الممتاز.

بالإضافة إلى 15% من قيمة بيع اللاعب.

