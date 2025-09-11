يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد

الخميس، 11 سبتمبر 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

كرونوسلاف يورتشيتش

شبه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، الأهلي هذا الموسم بفريق باريس سان جيرمان قبل 5 أعوام.

وضم باريس سان جيرمان بين صفوفه قبل 5 أعوام نجوم مثل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار.

وأوضح يورتشيتش تعليقا على نتائج الأهلي مع بداية الموسم "الأهلي عقد 4 أو 5 صفقات بجودة عالية، ولكن كرة القدم ليست بالأسماء، عليك خلق التوازن، مثل باريس سان جيرمان قبل 5 سنوات، ربما أخطأ الأهلي في هذا الجانب، لا أحب الحديث عن الفرق الأخرى ولكن هذا ما رأيته".

أخبار متعلقة:
يورتشيتش: مستاء مما حدث الموسم الماضي.. وكنت أرغب في التعاقد مع 5 لاعبين بسبب توقف الدوري.. يورتشيتش يمنح لاعبي بيراميدز راحة سلبية 5 أيام يورتشيتش: نملك طموح الفوز بالبطولات.. وأتمنى منح الفرصة لـ ريبيرو صديقي

ويحل الأهلي في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين وخسارة مباراة أمام بيراميدز.

وتحدث عن الزمالك "الزمالك لديه مشكلة التغيير الكثير، وفي كرة القدم مع التغيير الكثير يستحيل إنجاز أي شيء، لأنك تتعامل مع بشر وليس آلات إذا لم تعمل تقوم بتغييرها، تحتاج وقت للتكيف، ولكن في كرة القدم يتوقعون التغيير في شهر أو إثنين".

وعن المنافسة في الموسم الحالي؟، قال مدرب بيراميدز "أعتقد أن فرق القمة الثلاثة ستكون النقاط قريبة بينهم".

وردا على لاعب يفضل ضمه من الأهلي والزمالك "أفضل ضم إمام عاشور من الأهلي، ونبيل عماد من الزمالك".

وعن التطور في الكرة الكرواتية، قال يورتشيتش "في كرواتيا رغم أن تعداد الشعب 3.5 مليون نسمة، إلا أن لدينا لاعبون في المستوى العالي، إنها معجزة لا يمكنني تفسيرها ولكننا عملنا على تغيير عاداتنا".

وأتم "حزين لأن كرة القدم المصرية لديها قاعدة كبيرة جدا، والمصريين لديهم موهبة جبارة في كرة القدم يجب أن تتطور، رأيت مباراة لمنتخب الشباب المتأهل لكأس العالم هناك 4 أو 5 مواهب رائعة".

بيراميدز يورتشيتش
نرشح لكم
يورتشيتش: مستاء مما حدث الموسم الماضي.. وكنت أرغب في التعاقد مع 5 لاعبين يورتشيتش: لم أكن لاعبا موهوبا وإنما مقاتلا وهو ما نقلته للاعبي بيراميدز وليد صلاح الدين: النحاس مستمر حتى توقف أكتوبر.. وهذه خطة تجديد عقود 6 لاعبين راحة بيراميدز ومواجهة الزمالك ضد المصري.. جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري مران الزمالك - الجزيري يشارك في التدريبات بعد الاعتذار للجهاز الفني.. وانتظام الدوليين الأهلي يعلن انضمام يوسف ووليد صلاح للجنة التخطيط.. وأسامة هلال مديرا للتعاقدات غزل المحلة يكشف موقف الثلاثي المصاب قبل استئناف مباريات الدوري أجندة الزمالك حتى توقف أكتوبر.. 5 مواجهات في الدوري بينهم 4 مباريات ضد أندية جماهيرية
أخر الأخبار
يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد 3 ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: مستاء مما حدث الموسم الماضي.. وكنت أرغب في التعاقد مع 5 لاعبين 3 ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: لم أكن لاعبا موهوبا وإنما مقاتلا وهو ما نقلته للاعبي بيراميدز 3 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - خسارة باريس سان جيرمان في أبطال أوروبا من حامل اللقب.. وخالد وليد يفوز 3 ساعة | كرة يد
المايسترو الجديد.. الشباب يضم ياسين عدلي من ميلان 3 ساعة | سعودي في الجول
لتدعيم الدفاع.. اتحاد جدة يضم يان كارلو سيميتش 4 ساعة | سعودي في الجول
جوائز رابطة الدوري البرتغالي - رونالدو "الأفضل على مر العصور".. وتكريم ناني وبيبي وجيوكيريس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
لمدة عامين.. إريكسن ينضم إلى فولفسبورج 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513185/يورتشيتش-الأهلي-هذا-الموسم-يشبه-سان-جيرمان-قبل-5-أعوام-وأتمنى-ضم-إمام-ونبيل-عماد