يورتشيتش: الأهلي هذا الموسم يشبه سان جيرمان قبل 5 أعوام.. وأتمنى ضم إمام ونبيل عماد

شبه الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، الأهلي هذا الموسم بفريق باريس سان جيرمان قبل 5 أعوام.

وضم باريس سان جيرمان بين صفوفه قبل 5 أعوام نجوم مثل ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار.

وأوضح يورتشيتش تعليقا على نتائج الأهلي مع بداية الموسم "الأهلي عقد 4 أو 5 صفقات بجودة عالية، ولكن كرة القدم ليست بالأسماء، عليك خلق التوازن، مثل باريس سان جيرمان قبل 5 سنوات، ربما أخطأ الأهلي في هذا الجانب، لا أحب الحديث عن الفرق الأخرى ولكن هذا ما رأيته".

ويحل الأهلي في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري بعد الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين وخسارة مباراة أمام بيراميدز.

وتحدث عن الزمالك "الزمالك لديه مشكلة التغيير الكثير، وفي كرة القدم مع التغيير الكثير يستحيل إنجاز أي شيء، لأنك تتعامل مع بشر وليس آلات إذا لم تعمل تقوم بتغييرها، تحتاج وقت للتكيف، ولكن في كرة القدم يتوقعون التغيير في شهر أو إثنين".

وعن المنافسة في الموسم الحالي؟، قال مدرب بيراميدز "أعتقد أن فرق القمة الثلاثة ستكون النقاط قريبة بينهم".

وردا على لاعب يفضل ضمه من الأهلي والزمالك "أفضل ضم إمام عاشور من الأهلي، ونبيل عماد من الزمالك".

وعن التطور في الكرة الكرواتية، قال يورتشيتش "في كرواتيا رغم أن تعداد الشعب 3.5 مليون نسمة، إلا أن لدينا لاعبون في المستوى العالي، إنها معجزة لا يمكنني تفسيرها ولكننا عملنا على تغيير عاداتنا".

وأتم "حزين لأن كرة القدم المصرية لديها قاعدة كبيرة جدا، والمصريين لديهم موهبة جبارة في كرة القدم يجب أن تتطور، رأيت مباراة لمنتخب الشباب المتأهل لكأس العالم هناك 4 أو 5 مواهب رائعة".