يورتشيتش: مستاء مما حدث الموسم الماضي.. وكنت أرغب في التعاقد مع 5 لاعبين

عبر الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، عن استيائه من أحداث الموسم الماضي.

وخسر بيراميدز لقب الدوري الموسم الماضي أمام الأهلي الذي توج باللقب، فيما شكا بيراميدز من عدم خصم 6 نقاط من الأهلي بعد قراره عدم خوض مواجهة القمة أمام الزمالك.

وأوضح يورتشيتش في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار "قلت من قبل أنني أتيت للعمل فقط والتركيز على كرة القدم، ولكني أنا مستاء مما حدث الموسم الماضي".

وأضاف "لا أعتقد أن فوز الأهلي في كل مرة جيد لكرة القدم المصرية".

وأكمل "بعد فوزنا أمام الأهلي بدأ التفكير في أن يصبح أفضل، وإذا انتقل اللاعبون الجيدون لناديين أو ثلاثة فقط فذلك يضر الكرة المصرية".

وعن التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رد يورتشيتش "قبل الموسم اجتمعنا مع الملاك في أبو ظبي، وكنت أرغب في التعاقد مع 5 أو 6 لاعبين جدد، فعليك دائما تجديد بيئة العمل، مثلا ليفربول جلب 4 صفقات بدأوا بشكل أساسي مع بداية الموسم، ولكن لن أخلق الأعذار، لدي الآن أفضل لاعبين".

وتابع "تحدثت مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات في بيراميدز، وهو خبير في الانتقالات، وأخبرني أنه في السنوات الأخيرة أصحبت جودة اللاعبين أقل، بعيدا عن الأهلي والزمالك

انخفضت جودة اللاعبين في الأندية الصغيرة، أما قبل ذلك كان سهلا الحصول على اللاعبين، ولكن الآن بات صعبا".

كما تحدث عن الطريقة التي حققها بها لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب صنداونز "قمت بتغيير تركبية الفريق قليلا، قررت أن نلعب بشراسة ونكسر استحواذ صنداونز، لعبنا بطريقة 4 - 4 - 2، وليد الكرتي لعب كمهاجم ثان بجانب ماييلي، واعتمدنا على عاطف قطة في الجانب الأيمن وإبراهيم عادل على الجانب الأيسر، وقمنا بصد تدوير صنداونز للكرة، وهذا ما فعلته أمام الأهلي أيضا".

وكمل "في هذه اللحظة كنا نعتقد أننا يمكننا الفوز أمام أي فريق في العالم، لأننا كان لدينا طاقة كبيرة في غرفة الملابس، بعد تحقيق الفوز في مباريات متتالية، فنجحنا في خلق جو جيد، ووضعت كل طاقتي للطاقم والعاملين ونقلوه للاعبين، لنخلق جو يساعد على الفوز".

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صنداونز 3-2 في مجموع المباراتين بالنهائي.

كما أشار يورتشيتش إلى دعم اللاعبين "أشاهد الكثير من الأفلام وأقرأ كتب عن الطب النفسي، وأحاول توظيف ما أقرأه وأشاهده، ولكن الأهم أن يسمع اللاعبون ما تقوله ويدركون أنه حقيقي وليس زائف".

وأتم "بعد تجارب في السعودية والإمارات وكرواتيا، قررت الابتعاد عن التدريب لمدة 3 أعوام حتى أجد فريق لديه الطموح، ليصل لي عرض بيراميدز، وخطتي أن أتوج بلقب الدوري، ففي كل الأندية التي عملت بها رغبت في أن أفعل شيئا".