يورتشيتش: لم أكن لاعبا موهوبا وإنما مقاتلا وهو ما نقلته للاعبي بيراميدز

يرى الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، أن السر وراء نجاح تجربته مع بيراميدز هو العمل على تغيير عقلية اللاعبين.

وأوضح يورتشيتش في تصريحات لقناة النهار "* أحد أكبر المشاكل التي كانت تواجه غرفة تغيير الملابس في أي نادي مصري هي العادات، إذا كنت تريد النجاح في كرة القدم وتصبح لاعبا محترفا، فعليك تغيير العادات".

وأضاف "عندما أتيت سمعت أشياءً كثيرة مثل هذا اللاعب لا يستطيع مواجهة الأهلي أو الزمالك أو اللعب دوليا، وخلال تلك الفترة بعد تدريب ومحادثات واجتماعات حاولت تغيير عقلية الفريق بطريقة إيجابية، والآن نحن مستعدون لأكبر المباريات".

وأكمل مدرب بيراميدز "لم تخبرني الإدارة بتغيير عقلية اللاعبين مباشرة، ولكن عندما رأيت ذلك وجدت أنني يجب أن أقوم بتغييره، أؤمن بأن المدير الفني عليه نقل طاقته للاعبين وطريقته في التفكير في كرة القدم والحياة."

وردا على الانتقادات الموجهة له بسبب كثرة اعتراضه، رد "لم أكن لاعبا موهوبا ولكنني كنت مقاتلا، وأعتقد أنني يمكنني نقل تلك الشخصية للاعبين، وكانت رسالتي للاعبين إذا أردت الانتقال من المستوى المتوسط للمستوى الأعلى مثل بطولة إفريقيا عليك تغيير عقليتك".

وتابع يورتشيتش "من ينتقدني كمن ينتقد غلاف الشيكولاتة، ولا يتحدث عن جودتها".

واستطرد للحديث عن مواجهات دوري أبطال إفريقيا "أكبر مشكلة في بيراميدز أننا ليس لدينا مشجعين، في نصف نهائي بطولة إفريقيا وصلنا قبل المباراة بسعة ونصف، ولم يكن هناك مشجعين كأننا نلعب مباراة ودية في القسم الثاني، في هذه اللحظة قررت أن أنقل طاقتي للاعبين".

وأكمل حديثه عن المشجعين "إن كنت تلعب في المستوى العالي تحتاج الجماهير، المشجعين لعبوا دورا كبيرا في المباراة النهائية للكأس أمام الزمالك".

ونجح بيراميدز في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

كما حقق بيراميدز المركز الثاني في الدوري خلف الأهلي، وحل وصيفا في بطولة الكأس بعد الخسارة أمام الزمالك في النهائي.