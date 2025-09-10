المايسترو الجديد.. الشباب يضم ياسين عدلي من ميلان

أعلن نادي الشباب السعودي التعاقد مع الفرنسي ياسين عدلي قادما من ميلان الإيطالي.

وسيرتدي اللاعب صاحب الأصول الجزائرية القميص رقم 29 مع الليوث.

ووفقا للتقارير فأن اللاعب وقع عقدًا لمدة 3 سنوات.

وسيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 8 ملايين يورو وهو ما يصل إلى 3 أضعاف راتبه مع ميلان.

وانضم ياسين عدلي لميلان في صيف 2021-22 وقضى الموسم الماضي معارا لفيورنتينا الإيطالي.

وخاض خلال الموسم الماضي 35 مباراة سجل 5 وصنع 7 في 1653 دقيقة لعب بقميص الفريق البنفسجي.

لاعب الوسط البالغ 25 عاما بدأ مسيرته في أكاديمية باريس سان جيرمان وتم تصعيده للفريق الأول وانتقل لبوردو الفرنسي ثم إلى ميلان.

وخلال مسيرته خاض 212 مباراة سجل 17 هدفا وصنع 27.

ولم يرتدي عدلي قميص منتخب فرنسا الأول حتى الآن ما يمنح فرصة ارتداء قميص منتخب الجزائر.

ويستعد الشباب للقاء الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بعدما خسر في الجولة الأولى من الخليج بنتيجة 4-1.