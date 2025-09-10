لتدعيم الدفاع.. اتحاد جدة يضم يان كارلو سيميتش

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 23:47

كتب : FilGoal

يان كارلو سيميتش

أعلن اتحاد جدة السعودي تعاقده مع الصربي يان كارلو سيميتش قادما من أندرلخت البلجيكي.

وانضم الصربي صاحب الـ 20 عاما لصفوف النمور لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وبدأ مسيرته بقميص شتوتجارت الألماني ثم ميلان الإيطالي وانتقل لأندرلخت في صيف 2024.

وسبق أن خاض سيميتش 6 مباريات بقميص ميلان وسجل هدفا جاء في شباك مونزا.

ومع أندرلخت خاض قلب الدفاع 53 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2.

المدافع الشاب خاض 5 مباريات بقميص منتخب صربيا الأول آخرها ضد أندورا في يونيو الماضي بتصفيات كأس العالم 2026.

ويأتي تدعيم بطل الدوري السعودي لمركز قلب الدفاع بعدما ارتبط في طيلة الصيف بإمكانية ضم عبد الإله العمري من النصر أو علي البليهي من الهلال.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري بعد أول جولة بالتساوي مع النصر.

ويستعد الفريق للقاء الفتح يوم الجمعة المقبل في ثاني جولات الدوري السعودي.

وأصبح سيميتش سابع صفقات النمور تحت قيادة المدرب لوران بلان إذ انضم كل من البرتغالي روجر فيرنانديز ومامادو دومبيا وأحمد الجليدان وحامد الغامدي ومحمد العبسي ومحمد براناوي.

