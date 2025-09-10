جوائز رابطة الدوري البرتغالي - رونالدو "الأفضل على مر العصور".. وتكريم ناني وبيبي وجيوكيريس

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 23:34

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر ضد اتحاد جدة

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة "الأفضل على مر العصور" المقدمة من رابطة الدوري البرتغالي.

فيكتور جيوكيريس

النادي : أرسنال

كريستيانو رونالدو

النادي : النصر

وقال رونالدو في رسالة فيديو: "أودّ أن أشكر رابطة الدوري البرتغالي على جائزة الأفضل على مر العصور. وكما تتخيلون، إنه لشرف عظيم لي أن أفوز بجائزة لبلدي".

وأضاف "أودّ أن أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني طوال مسيرتي على الفوز بهذه الجائزة الرائعة. كما أودّ أن أشكر جميع المدربين وكل من ساعدني في هذه الرحلة لأكون دائمًا أفضل".

وشهد الحفل أيضا تكريم الثنائي ناني وريكاردو كواريشما بجائزة قاعة المشاهير في النسخة الثالثة من حفل الجوائز.

وساهم الثنائي في تتويج منتخب البرتغال بلقب يورو 2016.

وتُمنح جائزة قاعة المشاهير للرياضيين والمدربين والإداريين الذين يمتازون بمسيرة مهنية حافلة في كرة القدم الاحترافية.

وفاز بيبي مدافع بورتو السابق بجائزة الدوري البرتغالي بعد مسيرة حافلة بالألقاب سواء مع الأندية أو منتخب البرتغال.

كما حصد فيكتور جيوكيريس جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي للموسم الثاني على التوالي.

وتألق السويدي في قيادة سبورتنج لشبونة بالتتويج بالثنائية المحلية وفاز بجائزة هداف الدوري البرتغالي.

وتوج روي بورجوس بجائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي أيضا.

كريستيانو رونالدو البرتغال جوائز رابطة الدوري البرتغالي
