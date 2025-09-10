جوائز رابطة الدوري البرتغالي - رونالدو "الأفضل على مر العصور".. وتكريم ناني وبيبي وجيوكيريس

فاز كريستيانو رونالدو بجائزة "الأفضل على مر العصور" المقدمة من رابطة الدوري البرتغالي.

فيكتور جيوكيريس النادي : أرسنال كريستيانو رونالدو النادي : النصر

وقال رونالدو في رسالة فيديو: "أودّ أن أشكر رابطة الدوري البرتغالي على جائزة الأفضل على مر العصور. وكما تتخيلون، إنه لشرف عظيم لي أن أفوز بجائزة لبلدي".

وأضاف "أودّ أن أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني طوال مسيرتي على الفوز بهذه الجائزة الرائعة. كما أودّ أن أشكر جميع المدربين وكل من ساعدني في هذه الرحلة لأكون دائمًا أفضل".

Se o 𝐆𝐎𝐀𝐓 fala, nós escutamos 🐐 A mensagem 💬 de Cristiano Ronaldo após ser premiado no 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐮𝐠𝐚𝐥 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 🏆 pic.twitter.com/gdwEQEObYD — Liga Portugal (@ligaportugal) September 10, 2025

وشهد الحفل أيضا تكريم الثنائي ناني وريكاردو كواريشما بجائزة قاعة المشاهير في النسخة الثالثة من حفل الجوائز.

وساهم الثنائي في تتويج منتخب البرتغال بلقب يورو 2016.

وتُمنح جائزة قاعة المشاهير للرياضيين والمدربين والإداريين الذين يمتازون بمسيرة مهنية حافلة في كرة القدم الاحترافية.

وفاز بيبي مدافع بورتو السابق بجائزة الدوري البرتغالي بعد مسيرة حافلة بالألقاب سواء مع الأندية أو منتخب البرتغال.

كما حصد فيكتور جيوكيريس جائزة أفضل لاعب في الدوري البرتغالي للموسم الثاني على التوالي.

𝙃𝙚 𝙙𝙞𝙙 𝙞𝙩 𝙖𝙜𝙖𝙞𝙣 😮‍💨 Pelo segundo ano consecutivo 🔁, 𝗩𝗶𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗚𝘆𝗼̈𝗸𝗲𝗿𝗲𝘀 é o @BetclicPortugal 𝗝𝗼𝗴𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗼 𝗔𝗻𝗼 🏆 da #LigaPortugalBetclic 👏 Qual foi o momento em que mais vibraste com o sueco? 🤯 pic.twitter.com/36XVb3bUdG — Liga Portugal (@ligaportugal) September 10, 2025

وتألق السويدي في قيادة سبورتنج لشبونة بالتتويج بالثنائية المحلية وفاز بجائزة هداف الدوري البرتغالي.

وتوج روي بورجوس بجائزة أفضل مدرب في الدوري البرتغالي الموسم الماضي أيضا.