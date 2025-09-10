ستيف مانداندا يعلن اعتزاله كرة القدم

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

ستيف مانداندا - منتخب فرنسا

أعلن ستيف مانداندا حارس منتخب فرنسا السابق اعتزاله كرة القدم بعمر 40 عاما.

ستيف مانداندا

النادي : ستاد رين

وقال المخضرم في حواره لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "فكرت كثيرا في العروض المقدمة لي لكنني رفضتها، كان عليَ تقبل الأمر لأنه ليس سهلا لكن نعم سأعتزل".

وكشفت صحيفة "ليكيب" أن لوهافر ولوريان وجانجون وبريست ومونبيلييه حاولوا ضم مانداندا لكنه رفض.

وبدأ الحارس المولود في الكونغو الديمقراطية مشواره في لوهافر وانضم منه إلى مارسيليا في 2007-08.

وخلال 14 موسما بقميص فريق الجنوب الفرنسي توج بلقب الدوري الفرنسي 2010 و3 ألقاب لكأس الرابطة وكأس السوبر مرتين.

Steve Mandanda

وخاض تجربة في الدوري الإنجليزي بقميص كريستال بالاس ثم عادل لمارسيليا مجددا ومنه إلى ستاد رين الذي انتهى تعاقده معه في يونيو الماضي.

وبات لاعبا دوليا بقميص منتخب فرنسا لأول مرة في 2008 وشارك في أكثر من نسخة من بطولتي اليورو وكأس العالم.

وتوج بلقب كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، وحل وصيفا في كأس العالم 2022 ويورو 2016.

وأعلن مانداندا مسيرته الدولية في يناير 2023.

وخاض إجمالا في مسيرته مع الأندية 797 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 257 مباراة واستقبل 884 هدفا مع الأندية.

وبقميص منتخب فرنسا شارك في 35 مباراة دولية.

فرنسا ستيف مانداندا
