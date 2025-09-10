كرة يد - بمشاركة الرباعي المصري.. فيزبريم يخسر أمام ألبورج بافتتاح دوري أبطال أوروبا

خسر فيزبريم المجري أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشارك الرباعي المصري يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل وعلي زين مع فيزبريم.

وتغلب ألبورج الدنماركي على فيزبريم بنتيجة 32-28 ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

وشهدت المباراة تسجيل كل من أحمد عادل وأحمد "دودو" ثلاثة أهداف لكل منهما.

بينما علي زين نجح في تسجيل هدفين أمام ألبورج.

أما يحيى الدرع فنجح في تسجيل هدف واحد خلال المباراة.

وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت حصولها على حقوق نقل بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأفادت أون سبورت عبر حسابها على "فيسبوك" أنه سيتم نقل البطولة من دور المجموعات وحتى الفاينل فور في يونيو 2026 أي المنافسة بأكملها.

وبخلاف رباعي فيزبريم يتواجد العديد من المصريين المشاركين مع فرقهم في البطولة.

باريس سان جيرمان الفرنسي يضم الثنائي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل.

سبورتنج لشبونة البرتغالي يضم محمد علي.

برشلونة يضم سيف الدرع.

كيلسي البولندي يضم حسن قداح.

يوروفارم بوليستر يضم خالد وليد.