كرة يد - بمشاركة الرباعي المصري.. فيزبريم يخسر أمام ألبورج بافتتاح دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 10 سبتمبر 2025 - 21:59

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - فريق فيزبريم كرة يد

خسر فيزبريم المجري أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشارك الرباعي المصري يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل وعلي زين مع فيزبريم.

وتغلب ألبورج الدنماركي على فيزبريم بنتيجة 32-28 ضمن منافسات الجولة الافتتاحية.

أخبار متعلقة:
كرة يد - أون سبورت تحصل على حقوق دوري أبطال أوروبا كرة يد - باسكوال: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع.. ولا تفريق في المعاملة كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال كرة يد – الزمالك يضم الحارس عمرو عبد السلام لتعويض رحيل كريم هنداوي

وشهدت المباراة تسجيل كل من أحمد عادل وأحمد "دودو" ثلاثة أهداف لكل منهما.

بينما علي زين نجح في تسجيل هدفين أمام ألبورج.

أما يحيى الدرع فنجح في تسجيل هدف واحد خلال المباراة.

ويضم فيزبريم المجري الرباعي علي زين ويحيى الدرع وأحمد عادل وأحمد هشام "دودو".

وأعلنت شبكة قنوات أون سبورت حصولها على حقوق نقل بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأفادت أون سبورت عبر حسابها على "فيسبوك" أنه سيتم نقل البطولة من دور المجموعات وحتى الفاينل فور في يونيو 2026 أي المنافسة بأكملها.

وبخلاف رباعي فيزبريم يتواجد العديد من المصريين المشاركين مع فرقهم في البطولة.

باريس سان جيرمان الفرنسي يضم الثنائي يحيى خالد وعبد الرحمن فيصل.

سبورتنج لشبونة البرتغالي يضم محمد علي.

برشلونة يضم سيف الدرع.

كيلسي البولندي يضم حسن قداح.

يوروفارم بوليستر يضم خالد وليد.

كرة يد فيزبريم
نرشح لكم
كرة يد - محمد علي يتألق في فوز لشبونة على دينامو بوخارست بدوري أبطال أوروبا كرة يد - أون سبورت تحصل على حقوق دوري أبطال أوروبا يد - رئيس الاتحاد المصري يوضح سبب تطبيق نظام تجمع منتخب مصر أسبوعيا كرة يد - باسكوال: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع.. ولا تفريق في المعاملة كرة يد - بدون المحترفين.. قائمة المعسكر الأول لمنتخب مصر في ولاية باسكوال يد - فيتسلار الألماني يوضح سبب غياب هنداوي عن مواجهة أحمد خيري يد - خامس المصريين في البوندزليجا.. فيتسلار الألماني يضم كريم هنداوي "بشأن الاعتماد على المحترفين فقط".. اتحاد اليد ينفي تصريحات باسكوال بخصوص قائمة منتخب مصر
أخر الأخبار
وليد صلاح الدين: النحاس مستمر حتى توقف أكتوبر.. وهذه خطة تجديد عقود 6 لاعبين 6 دقيقة | الدوري المصري
سبينس: أول مسلم في تاريخ منتخب إنجلترا؟ نعمة من الله 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - محمد علي يتألق في فوز لشبونة على دينامو بوخارست بدوري أبطال أوروبا 38 دقيقة | كرة يد
كرة يد - بمشاركة الرباعي المصري.. فيزبريم يخسر أمام ألبورج بافتتاح دوري أبطال أوروبا 57 دقيقة | كرة يد
فاردي: نصيحة ماريسكا سبب انتقالي لـ كريمونيسي ساعة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات إفريقيا للسيدات ساعة | رياضة نسائية
راحة بيراميدز ومواجهة الزمالك ضد المصري.. جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري ساعة | الدوري المصري
إيفان توني: لو كان أهلي جدة في الدوري الإنجليزي لنافس على المربع الذهبي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة عمر مرموش 2 للابتعاد عن "حسبة برما".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ كأس العالم 2026 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: وافقنا على انضمام عيسى لـ الأهلي لمدة شهر 4 مصدر مقرب من زيزو يكشف لـ في الجول حقيقة غضبه بعد استبداله أمام إثيوبيا
/articles/513172/كرة-يد-بمشاركة-الرباعي-المصري-فيزبريم-يخسر-أمام-ألبورج-بافتتاح-دوري-أبطال-أوروبا