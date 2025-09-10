فاردي: نصيحة ماريسكا سبب انتقالي لـ كريمونيسي

كشف جيمي فاردي لاعب كريمونيسي كيف ساهمت نصيحة إنزو ماريسكا من انتقاله للدوري الإيطالي.

وسبق أن تدرب فاردي تحت قيادة ماريسكا أثناء تدريبه لليستر سيتي خلال موسم 2023-24 في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وقال فاردي عبر المؤتمر الصحفي: "أجريت محادثة مع إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي عندما علم باحتمالية الانتقال وأشاد بالنادي والمدينة".

وأوضح "نصحني ماريسكا بأن انضم للفريق، وهذا كل شيء، وبمجرد أن تحدثت مع أسرتي وافقت على الانتقال".

وأتم "كما تحدثت مع دافيدي نيكولا المدير الفني لمدة 45 دقيقة إلى ساعة وأقنعني بالانتقال للنادي".

صاحب الـ 38 عاما يخوض تجربة جديدة ومختلفة كليا بعدما سبق وأن ارتدى قميص ليستر سيتي لمدة 13 عاما.

ولأول مرة يخوض هداف الدوري الإنجليزي ومنتخب إنجلترا تجربة خارج البلاد.

ورحل فاردي عن ليستر سيتي بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، وهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وأشارت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية في وقت سابق أن فاردي كان قد أتم اتفاقه مع جنوى لكن باتريك فييرا المدير الفني رفض فكرة ضم اللاعب.

ويُعد فاردي أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي لليستر الذين توجوا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2015.

وخاض فاردي 36 مباراة بقميص ليستر في الموسم الماضي، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 4 آخرين.

وكان فاردي - 38 عاما - قد انضم إلى ليستر سيتي عام 2012 قادما من فيتوود تاون.

وبات فاردي الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي برصيد 143 هدفا، ويعتبر رابع أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في الدوري مع فريق واحد خلف هاري كين وسيرجيو أجويرو وتيري هنري.

وبشكل عام سجل فاردي 198 هدفا في 498 مباراة مع ليستر سيتي في جميع المسابقات.

وساهم فاردي في تتويج ليستر بلقب الدوري الإنجليزي في المرة الوحيدة بتاريخه بموسم 2015- 2016 وسجل حينها 24 هدفا.

كما توج مع ليستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2021 بعد الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل.

