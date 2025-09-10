اتحاد الكرة يعلن موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات إفريقيا للسيدات

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مواجهتي مصر وغانا في تصفيات أمم إفريقيا للكرة النسائية.

ويلتقي منتخب مصر للسيدات أمام نظيره الغاني في المرحلة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية.

وتستضيف المغرب بطولة الأمم الإفريقية للكرة النسائية في المغرب، شهر مارس 2026.

وأعلن الاتحاد إقامة مباراة الذهاب في مصر أحد أيام 22، 23 و24 أكتوبر المقبل.

بينما تستضيف غانا مباراة الإياب أحد يومي 27 و28 من الشهر ذاته.

وتجاوز منتخب مصر نظيره الرواندي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالمرحلة الأولى في التصفيات، بينما تأهل منتخب غانا بشكل مباشر إلى المرحلة الثانية بفضل تصنيفه العالمي

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

وستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الإستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.