راحة بيراميدز ومواجهة الزمالك ضد المصري.. جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري

اختتمت منافسات التوقف الدولي لشهر سبتمبر على أن يتم استئناف مسابقة الدوري بداية من الجمعة المقبل.

وتشهد الجولة السادسة من الدوري المصري مواجهة مرتقبة بين الزمالك والمصري على قمة ترتيب الدوري.

بينما يغيب بيراميدز عن مباريات الجولة السادسة بسبب حصوله على راحة بسبب عدد فرق الدوري الفردية، واستعدادا لمواجهة أوكلاند في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال.

وجاء جدول مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري

الجمعة 12 سبتمبر

بتروجت × البنك الأهلي - 5 مساء

فاركو × الاتحاد - 8 مساء

زد × الإسماعيلي - 8 مساء

السبت 13 سبتمبر

غزل المحلة × المقاولون العرب - 5 مساء

حرس الحدود × الجونة - 5 مساء

سيراميكا كليوباترا × سموحة - 8 مساء

الزمالك × المصري - 8 مساء

الأحد 14 سبتمبر

طلائع الجيش × مودرن سبورت - 5 مساء

إنبي × الأهلي - 8 مساء

كهرباء الإسماعيلية × وادي دجلة - 8 مساء

ويتصدر المصري جدول ترتيب الدوري عقب مرور 5 جولات برصيد 11 نقطة.

بينما يأتي الزمالك ومودرن سبورت في المركزين الثاني والثالث برصيد 10 نقاط لكل منهما.